Ornella Vanoni se n’è andata ieri sera, lasciando dietro di sé un vuoto che non riguarda soltanto la musica ma un intero modo di stare in scena, di raccontarsi e di raccontare la vita. Le prime ricostruzioni di queste ore permettono di delineare meglio che cosa sia accaduto, quali fossero le sue condizioni nei giorni precedenti e soprattutto come sia avvenuta l’ultima telefonata che oggi, riascoltata nelle parole di chi l’ha ricevuta, sembra quasi un presagio.

Ornella Vanoni, le cause della morte

Secondo quanto riportato, la cantante è stata colpita da un arresto cardiocircolatorio in tarda serata, intorno alle 23, mentre si trovava nella sua casa di Milano. Un malore improvviso che non le ha lasciato scampo e che ha reso vano ogni tentativo dei soccorritori del 118. La notizia ha scosso il mondo della musica e dello spettacolo, perché Vanoni, con oltre settant’anni di carriera, era diventata un riferimento stabile, una figura capace di tenere insieme epoche creative diversissime senza smettere mai di essere riconoscibile. Negli ultimi giorni, però, non stava bene: lo ha raccontato lei stessa in confidenza, lasciando intuire un malessere profondo.

L’ultima telefonata e il messaggio che fa pensare

A riportare alcuni dettagli è stato Maurizio Porro, firma del Corriere, che aveva sentito Vanoni al telefono poco tempo prima. La cantante gli aveva confidato di avere accusato "un dolore a una vertebra" e di sentirsi diversa dal solito: "Non sto bene, non so, mi sento strana". Parole che oggi sembrano il segnale di un corpo stanco, che tentava di comunicare un disagio più serio. La descrizione del dolore come "un coltello che ti trapassa la schiena" restituisce con una chiarezza quasi crudele le sue condizioni. Vanoni aveva spiegato che sarebbe andata a curarsi in una clinica di Pavia, "Dove sono bravissimi, li conosco, mi metteranno a posto", aggiungendo poi che in quel momento doveva restare ferma.

Le condizioni nei giorni precedenti

Negli ultimi tempi, Vanoni aveva attraversato momenti di salute complicati, senza però rinunciare a mostrarsi in pubblico quando possibile. Era stata ospite di Che tempo che fa lo scorso 2 novembre 2025 e, pur con il suo spirito ironico, aveva lasciato trapelare stanchezza e fragilità. Si era presentata con una corona di fiori, giocando sull’invito nel giorno dei morti: "Mi hai invitato il 2 novembre, mi attengo alle regole e alle antiche usanze. Adesso portano i fiori, una volta si portava la corona". Aveva poi ammesso di essere stata male e, con franchezza, aveva raccontato di aver "Smesso con le canne per i polmoni, l’acqua nei polmoni, un casino".

L’ultima apparizione pubblica

La sua ultima uscita risale a pochi giorni fa, quando aveva preso parte come ospite ad Amici 25 nella puntata registrata il 6 novembre e andata in onda il 9. Seduta accanto a Maria De Filippi, aveva commentato le esibizioni degli allievi, apparendo partecipe e lucida, anche se il suo stato fisico non era dei migliori. Quelle immagini oggi assumono un valore diverso, l’ultima volta in cui abbiamo potuto godere, seppur attraverso una schermo, della compagnia dell’intramontabile cantante.

