Addio Ornella Vanoni, le cause della morte e l'ultima elefonata che spiega tutto: "Non sto bene"
Un dolore intenso e giorni difficili: le confessioni private e quell’ultima telefonata che oggi assume un peso completamente diverso.
Ornella Vanoni se n’è andata ieri sera, lasciando dietro di sé un vuoto che non riguarda soltanto la musica ma un intero modo di stare in scena, di raccontarsi e di raccontare la vita. Le prime ricostruzioni di queste ore permettono di delineare meglio che cosa sia accaduto, quali fossero le sue condizioni nei giorni precedenti e soprattutto come sia avvenuta l’ultima telefonata che oggi, riascoltata nelle parole di chi l’ha ricevuta, sembra quasi un presagio.
Ornella Vanoni, le cause della morte
Secondo quanto riportato, la cantante è stata colpita da un arresto cardiocircolatorio in tarda serata, intorno alle 23, mentre si trovava nella sua casa di Milano. Un malore improvviso che non le ha lasciato scampo e che ha reso vano ogni tentativo dei soccorritori del 118. La notizia ha scosso il mondo della musica e dello spettacolo, perché Vanoni, con oltre settant’anni di carriera, era diventata un riferimento stabile, una figura capace di tenere insieme epoche creative diversissime senza smettere mai di essere riconoscibile. Negli ultimi giorni, però, non stava bene: lo ha raccontato lei stessa in confidenza, lasciando intuire un malessere profondo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
L’ultima telefonata e il messaggio che fa pensare
A riportare alcuni dettagli è stato Maurizio Porro, firma del Corriere, che aveva sentito Vanoni al telefono poco tempo prima. La cantante gli aveva confidato di avere accusato "un dolore a una vertebra" e di sentirsi diversa dal solito: "Non sto bene, non so, mi sento strana". Parole che oggi sembrano il segnale di un corpo stanco, che tentava di comunicare un disagio più serio. La descrizione del dolore come "un coltello che ti trapassa la schiena" restituisce con una chiarezza quasi crudele le sue condizioni. Vanoni aveva spiegato che sarebbe andata a curarsi in una clinica di Pavia, "Dove sono bravissimi, li conosco, mi metteranno a posto", aggiungendo poi che in quel momento doveva restare ferma.
Le condizioni nei giorni precedenti
Negli ultimi tempi, Vanoni aveva attraversato momenti di salute complicati, senza però rinunciare a mostrarsi in pubblico quando possibile. Era stata ospite di Che tempo che fa lo scorso 2 novembre 2025 e, pur con il suo spirito ironico, aveva lasciato trapelare stanchezza e fragilità. Si era presentata con una corona di fiori, giocando sull’invito nel giorno dei morti: "Mi hai invitato il 2 novembre, mi attengo alle regole e alle antiche usanze. Adesso portano i fiori, una volta si portava la corona". Aveva poi ammesso di essere stata male e, con franchezza, aveva raccontato di aver "Smesso con le canne per i polmoni, l’acqua nei polmoni, un casino".
L’ultima apparizione pubblica
La sua ultima uscita risale a pochi giorni fa, quando aveva preso parte come ospite ad Amici 25 nella puntata registrata il 6 novembre e andata in onda il 9. Seduta accanto a Maria De Filippi, aveva commentato le esibizioni degli allievi, apparendo partecipe e lucida, anche se il suo stato fisico non era dei migliori. Quelle immagini oggi assumono un valore diverso, l’ultima volta in cui abbiamo potuto godere, seppur attraverso una schermo, della compagnia dell’intramontabile cantante.
Potrebbe interessarti anche
Addio a Ornella Vanoni, è morta a 91 anni a Milano: le cause della morte
La celebre artista ci ha lasciato la sera del 21 novembre 2025: il motivo e l'interv...
Ornella Vanoni, chi è l'unico figlio Cristiano Ardenzi: i rimpianti di madre e l'infanzia coi nonni
Figlio unico di Ornella Vanoni, Cristiano Ardenzi ha sempre scelto la via della rise...
L’eredità di Ornella Vanoni: la casa, le opere d'arte, il patrimonio, gli eredi e i soldi persi negli anni
I segreti sulle fragilità della cantante, le scelte difficili che ha affrontato, e u...
Amici, pagelle: Vanoni regala saggezza (9), l'omaggio a Beppe Vessicchio (8), la dedica di Annalisa per Maria (8), la gaffe di Lorella Cuccarini (5)
Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 9 novembre dello storico ...
Che Tempo che fa, pagelle: il 'Doc' Argentero offeso con Verdone (8), Ornella Vanoni regala bare (7), Greta Thunberg dà buca a Fazio (4)
Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 2 novembre 2025 dello sto...
Amici 25, anticipazioni e caos: lite furiosa tra prof e Alessandra Celentano 'scappa' dallo studio
Questa domenica, 9 novembre, un nuovo e super atteso appuntamento con Amici 25, tale...
Addio a Peppe Vessicchio, le cause della morte improvvisa a 69 anni
È morto all’età di 69 anni il celebre direttore d’orchestra e volto televisivo: lutt...
This is me, Silvia Toffanin parte con ospiti pazzeschi: da Ibrahimović a Laura Pausini, chi ci sarà stasera
Silvia Toffanin torna in prima serata con ospiti d’eccezione e un format rinnovato: ...