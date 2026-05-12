Ornella Muti senza filtri, da Adriano Celentano all’amore (che non c'è più): “Basta perdermi con gente sbagliata”
L’iconica attrice, pronta a sfilare sul red carpet del Festival del Cinema di Cannes, si è raccontata senza filtri tra vita, carriera e amore: cosa ha detto.
Il Festival di Cannes quest’anno non vedrà film italiani in concorso, ma sul prestigioso red carpet avremo comunque modo di vedere alcune grandi stelle del nostro cinema, compresa la bellissima Ornella Muti presente per aver partecipato al film Roma Elastica di Bertrand Mandico. E proprio in vista di questo importante evento, l’attrice si è raccontata senza filtri tra le pagine del Corriere della Sera, ripercorrendo momenti di vita e carriera senza tralasciare nemmeno qualche inedita dichiarazione sull’amore e sulla figlia Naike: ecco cosa ha detto.
Ornella Muti al Festival di Cannes: "Dopo tre giorni, dalla fatica, ti senti una prugna secca"
Ebbene s, grazie al film Roma Elastica di Bertrand Mandico, Ornella Muti tornerà a presenziare all’iconico Festival di Cannes, accanto ad altre due attrici italiane molto amate: Isabella Ferrari e Asia Argento. "I tacchi fanno parte del festival – ha dunque raccontato Ornella Muti al Corriere della Sera – Una volta ho fatto un tappeto rosso scortata da tre body guard. Per forza, ti danno vestiti e gioielli, hai addosso 500 mila euro di roba che poi devi restituire, mentre la gente ti rincorre. C’è eccitazione nell’aria. Cannes è una grande tentazione, ma dopo tre giorni, dalla fatica, ti senti una prugna secca".
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Una donna forte e carismatica che, pur avendo portato avanti una carriera meravigliosa, ha sempre anteposto la vita al cinema. "Da sempre, e ringrazio il cielo di averlo fatto. Però ho lavorato tanto e mi sono sacrificata, da bambini portavo i miei tre figli sui set. Loro sono prioritari. Ora ho 5 nipoti, la più piccola 1 anno e mezzo". E davanti a tanta bellezza, impossibile non chiedersi come faccia Ornella Muti a dimostrare 30 anni in meno. "In primis, non faccio entrare il vecchiume dentro di me – ha rivelato l’attrice – Poi l’alimentazione, non bevo, fumo sì ma ci sto lavorando. Quando dico la mia età penso che non sono io".
Ornella Muti: le parole su Adriano Celentano, la figlia Naike e l’amore (che manca)
E parlando di Ornella Muti è impossibile non citare la sua relazione clandestina con Adriano Celentano nata nel 1981 sul set di Innamorato pazzo, e divenuta nota solo 35 anni dopo per bocca dello stesso Celentano all’insaputa dell’attrice. "Ancora con quella storia, è stato lui a tirarla fuori. Io non l’avrei mai detto", ha quindi sottolineato Ornella al Corriere della Sera. Spazio allora ad altri argomenti, e in particolar modo la realizzazione della figlia Naike Rivelli. "È esuberante, la ammiro per il suo coraggio, la determinazione, la libertà di pensiero. Se ne frega del giudizio degli altri. E ogni giorno si realizza un po’ di più. Insieme facciamo battaglie per l’ecosostenibilità e contro l’uccisione degli animali".
Infine, immancabile un commento dell’attrice sull’amore e sulla sua attuale situazione sentimentale. Sul fatto di essere single Ornella Muti ha infatti rivelato: "L’ho scelto io. Non ricordo nemmeno quando ho avuto la mia ultima storia. Da adulti hai bisogno di capire chi ti si avvicina e non voglio perdermi con gente sbagliata".
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