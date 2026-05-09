Dopo il David Speciale, Ornella Muti dà vita a uno spaccato nostalgico di un modo di fare cinema che non esiste più La diva romana sul palco dei David di Donatello per ricevere il premio alla carriera: "Vi amo. Grazie al cinema italiano, grazie a tutti"

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

A Cannes, nella sezione Séances de Minuit, è stato stato presentato Roma Elastica, in procinto di uscire a brevissimo al cinema. Diretto dal francese Bertrand Mandico, è stato definitivo dal delegato generale del festival, Thierry Frémaux, come "felliniano". E non è assolutamente una descrizione casuale. La pellicola, che vanta un cast misto formato da Marion Cotillard, Noémie Merlant, Isabella Ferrari, Ornella Muti e Franco Nero, punta precisamente a omaggiare un modo di fare cinema che non esiste più, giocando tra nostalgia, omaggio e una sana dose di riflessione meta-cinematografica. Parlando di Ornella Muti, il 6 maggio ha coronato la carriera ricevendo il David Speciale ai David di Donatello 2026.

Ornella Muti in Roma Elastica: le curiosità sul film

Scritto e diretto da Bertrand Mandico, Roma elastica racconta la storia di un’attrice in procinto di girare il suo ultimo film a Cinecittà negli anni ’80. Mostra uno spaccato nostalgico di un modo di fare cinema e un mondo dietro la macchina da presa che non esistono più. Tra nostalgia e un viaggio sul viale dei ricordi, la pellicola omaggia l’immaginario filmico felliniano, un meta-film che riflette sull’essenza stessa di un cinema che non c’è più.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il cast vanta nomi di altissimo spessore sia provenienti dal cinema francese, sia da quello italiano. Abbiamo quindi Marion Cotillard, Noémie Merlant, Isabella Ferrari, Ornella Muti e Franco Nero. Quest’ultimo è stato visto aggirarsi sul set del film con tanto di cappello e sciarpone proprio alla "Fellini maniera". "Mandico ha visto tanti miei film, un vero e proprio fan, e mi ha voluto per impersonare un regista che potrebbe appunto essere Fellini. ‘Sei l’attore dei miei sogni‘, mi ha poi scritto affettuosissimo in un messaggio al termine delle riprese, ‘speriamo di lavorare di nuovo insieme e per più tempo", ha rivelato Nero all’Ischia Global film & Music festival.

Ornella Muti premiata col David Speciale: "Questo premio illumina la mia carriera"

Una elegantissima e visibilmente commossa Ornella Muti ha ricevuto da Flavio Insinna e Bianca Balti, presentatori della serata dei David di Donatello 2026, il premio David Speciale. "Questo premio illumina la mia carriera", ha detto l’attrice, aggiungendo "Vi amo. Grazie al cinema italiano, grazie a tutti". Al momento di salire sul palco, l’icona intramontabile del cinema italiano è stata accolta con le musiche del film Tutta colpa del Paradiso di cui fu protagonista con Francesco Nuti, al quale poi è stato tributato un doveroso e lunghissimo applauso.

Bianca Balti le ha chiesto in quale ruolo si sentisse più se stessa e Muti ha risposto, ridendo: "A casa". Tra i volti più amati del cinema italiano, si è distinta tanto nelle commedie popolari, quanto in grandi film d’autore. Nel corso della carriera ha lavorato con importanti registi italiani come Dino Risi, Marco Ferreri, Ettore Scola e Francesco Rosi, ottenendo candidature e premi prestigiosi, tra cui David di Donatello, Nastri d’Argento e Ciak d’Oro.

Potrebbe interessarti anche