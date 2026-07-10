Orietta Berti punge Stefano De Martino: "A Sanremo doveva restare Carlo Conti, ha ancora idee giovani. Tante responsabilità" La cantante si sbilancia sul futuro del Festival, difende il lavoro di Carlo Conti e racconta anche il segreto di un matrimonio lungo quasi sessant’anni.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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A 83 anni Orietta Berti continua a essere una delle personalità più amate dello spettacolo italiano. La sua carriera attraversa generazioni diverse, ma ciò che colpisce ancora oggi è la capacità di restare al passo con i tempi senza perdere quella spontaneità che da sempre la contraddistingue. Nel corso di una recente intervista rilasciata a Today.it, la cantante ha affrontato diversi argomenti, dal rapporto con il marito Osvaldo alla vita familiare, fino ad arrivare a una delle questioni televisive più discusse degli ultimi mesi: il passaggio di testimone al Festival di Sanremo.

Orietta Berti e la frecciatina sul nuovo Sanremo a Stefano De Martino

Tra i passaggi che hanno attirato maggiormente l’attenzione c’è senza dubbio quello dedicato al futuro della manifestazione musicale più importante d’Italia. Interpellata sulla scelta di affidare il prossimo Festival a Stefano De Martino, Orietta Berti non ha nascosto una certa perplessità, spendendo parole di grande stima per Carlo Conti: "Se sono contenta che Carlo Conti abbia passato il testimone a Stefano De Martino per il prossimo Sanremo? No, Carlo poteva farlo ancora due anni o tre perché Carlo è ancora giovane, ha ancora idee giovani, poteva continuare ancora". Una dichiarazione che suona come una vera e propria presa di posizione, soprattutto perché arriva da una professionista che il Festival lo conosce bene e che nel corso della sua lunga carriera ha vissuto molte stagioni della kermesse. Secondo la cantante, infatti, Conti aveva ancora tutte le carte in regola per proseguire la sua esperienza alla guida dell’evento: "Ma forse si è stancato. È molto difficile scegliere le canzoni e anche dire di no a un artista che è tuo amico. È tanta responsabilità", ha aggiunto, sottolineando quanto sia complesso il ruolo di direttore artistico oltre che di conduttore. E quando le viene chiesto se le piacerebbe salire sul palco dell’Ariston come presentatrice, Orietta risponde con il sorriso e senza nascondere l’entusiasmo: "Sarebbe bello".

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Quasi sessant’anni accanto a Osvaldo

Nel corso della chiacchierata c’è stato spazio anche per la vita privata e per il rapporto con il marito Osvaldo, al suo fianco da quasi sessant’anni. Un’unione solidissima che continua a incuriosire molti fan e che, secondo Orietta, non ha formule magiche particolari: "Il segreto per stare insieme una vita intera? Litigare tutti i giorni. Però litigare per le piccole cose". Dietro l’ironia si nasconde però una riflessione molto seria sul valore della sincerità e della pazienza all’interno di una relazione. Per la cantante, i piccoli contrasti quotidiani aiutano a evitare che i problemi si accumulino nel tempo, mentre l’onestà resta un elemento imprescindibile per costruire un rapporto duraturo: "E poi essere sempre sinceri, anche le piccole bugie dopo diventano grandi. È meglio dirle subito. Ti togli il pensiero".

La famiglia, la casa e la dieta vegetariana

Orietta Berti ha poi raccontato alcuni aspetti della sua quotidianità, descrivendosi come una mamma molto protettiva. "Sono molto apprensiva", ha ammesso, ricordando come i figli spesso la rimproverassero scherzosamente per le sue continue attenzioni. Oggi, quando non è impegnata tra musica e televisione, preferisce trascorrere il tempo nella tranquillità della propria casa. Ha spiegato di amare cucinare per amici e familiari e di aver deciso di eliminare la carne dalla sua alimentazione perché non desidera più mangiare animali. Un’esistenza semplice, lontana dai riflettori una volta spente le telecamere, che sembra essere il vero segreto della sua energia. E persino il ricordo del matrimonio conserva quel tono leggero che la caratterizza da sempre: "Mio marito se ne stava andando, io sono arrivata quasi con un’ora di ritardo".

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