Orietta Berti alla conquista dell’estate (con il Rosso): la nuova hit ‘QCPF’ per festeggiare i 60 anni di carriera
La cantante lancia il suo tormentone estivo insieme a Il Rosso e l’intelligenza artificiale IAEM, continuando il suo viaggio “fuori dalla comfort zone”
Si chiama ‘Quadri, Cuori, Picche e Fiori’ ed è il nuovo singolo di Orietta Berti. La cantante emiliana, infatti, ha deciso di provarci di nuovo e di (ri)conquistare l’estate italiana a suon di musica con la sua nuova hit. Realizzata con Il Rosso (noto streamer di Twitch) e l’intelligenza artificiale IAEM, ‘QCPF’ sarà fuori a mezzanotte su tutte le piattaforme e si preannuncia già un tormentone, nonché la perfetta occasione per festeggiare i sessant’anni di carriera de ‘l’usignolo di Cavriago’. Scopriamo tutti dettagli.
Orietta Berti lancia il suo nuovo singolo ‘QCPF’
Con lo scoccare della mezzanotte di venerdì 27 maggio 2026 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming: ‘Quadri, Cuori, Picche e Fiori’ è il nuovo singolo di Orietta Berti che vede il doppio featuring grazie alla collaborazione con Il Rosso, noto streamer di Twitch Italia, e IAEM, una nuova realtà artistica dichiaratamente nata dall’intelligenza artificiale. Dopo i successi di ‘Mille’ con Fedez e Achille Lauro (estate 2021), ‘La discoteca italiana’ con Fabio Rovazzi (2023), ‘Una vespa in due’ con Fiorello (2024) e ‘Cabaret’ Rovazzi e i Fuckyourclique, che ha accompagnato l’estate degli italiani lo scorso anno, dunque, la cantante ha deciso di riprovarci e ha messo a segno l’ennesimo tormentone estivo. "Un mondo di testi e suoni contemporanei che mi spingono fuori dalla mia comfort zone, dalla mia vocalità. Per un’interprete, coniugare tecnica e sentimento cercando anche di spingersi oltre i propri ‘confini’ rappresenta uno degli obiettivi più importanti e gratificanti di questo lavoro" ha dichiarato Orietta parlando della collaborazione con Danti. Questa volta, però, si tratta di un’occasione ancora più speciale, dato che la cantante festeggerà i sessant’anni di carriera: "Ho scelto di festeggiare i miei primi 60 anni di carriera con un disco che guarda al presente e al futuro, con pezzi inediti invece di riproporre i miei successi. Un modo per regalare un’istantanea della donna e dell’artista che sono oggi".
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Il feat. con Il Rosso: chi è
‘QCPF’ vede la collaborazione di Orietta Berti con Il Rosso. Matteo Baini all’anagrafe, è salito alla ribalta come streamer su Twitch (noto come ‘Il Rosso più bello di Twitch’) e oggi si mette in discussione anche come cantante e artista: "Innanzitutto è un onore per me fare una canzone con una leggenda come Orietta, ma più che una sfida, la definirei un’opportunità" ha fatto sapere Matteo, scherzando: "Con questo pezzo sono pronto ad entrare nel cuore e nelle playlist di tutte le over 60 d’ Italia".
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