Oriana Sabatini incinta, Paulo Dybala diventa papà. Il dolce annuncio su Instagram: "La prima foto di noi tre" Paulo Dybala e Oriana Sabatini annunciano l’arrivo della prima figlia: oltre 2 milioni di like su Instagram e messaggi di auguri da amici e fan. Il video tenerissimo.

Un momento di gioia immensa per Paulo Dybala e Oriana Sabatini. La coppia ha annunciato sui social l’arrivo della loro prima figlia, prevista per febbraio 2026. Il post pubblicato su Instagram ha raccolto oltre 2 milioni di like in poche ore, diventando subito virale tra i fan. Il video mostra la coppia emozionata davanti alle immagini dell’ecografia, con Oriana che mostra il pancino e Dybala visibilmente commosso. Tra i tanti messaggi di auguri, spicca quello del cantante Tony Effe, che ha scritto: "AUGURI FRATELLO ❤️❤️", confermando l’affetto degli amici più stretti della coppia.

Oriana Sabatini incinta, Paulo Dybala diventa papà: l’annuncio su Instagram

Paulo Dybala, 32 anni, e Oriana Sabatini, 29, hanno scelto le proprie pagine Instagram per condividere un momento intimo e speciale. Nel video postato, si vedono i futuri genitori sorridenti e felici mentre osservano le prime immagini della loro bambina. La coppia ha accompagnato il post con la frase: "Il primo post in tre", sintetizzando così la felicità che li unisce. Il video mostra la coppia mentre seguono l’ecografia sullo schermo. Hanno incluso anche alcune immagini registrate a casa. "Guardate, è proprio uguale a me", ha detto Sabatini scherzando.

La lieta novella su Instagram ha subito raccolto un’ondata di affetto dai fan, ma anche da colleghi e amici famosi. Oltre a Tony Effe, tra i messaggi di congratulazioni ci sono quelli di diverse celebrities argentine come Agus Gandolfo, Giovanni Lo Celso e Agustina Palma. L’annuncio non solo svela l’attesa di una figlia, ma mostra la naturalezza con cui Dybala e Oriana condividono momenti privati con i propri follower.

Per Paulo, la notizia arriva in un momento speciale della carriera: il ’10’ sudamericano gioca nella Roma dal 2022 ed è ormai diventato un idolo dei tifosi giallorossi, dopo aver vestito la maglia della Juventus dal 2015 al 2022. Nonostante gli impegni sportivi, il bomber si prepara a vivere la sua prima esperienza da papà, un ruolo che promette di essere altrettanto emozionante della sua carriera calcistica.

La storia d’amore tra Paulo e Oriana e il matrimonio

La coppia si è conosciuta nel 2018 tramite Instagram. Paulo, all’epoca giocatore della Juventus, rimase subito affascinato da Oriana, celebre cantante e modella argentina. Dopo la rottura con la precedente fidanzata Antonella Cavalieri, Paulo ha deciso di inviare all’attrice un messaggio privato via social. Quel primo contatto virtuale ha portato a un appuntamento faccia a faccia, dove la sintonia tra loro è stata immediata e ha segnato l’inizio di una relazione che è cresciuta rapidamente. La modella inizialmente non sapeva chi fosse il calciatore, ma la loro conoscenza è presto diventata un amore solido.

Dopo anni di fidanzamento, i due hanno celebrato il matrimonio nel luglio 2024 a Buenos Aires, in una cerimonia intima e romantica con amici e familiari. Il party nuziale ha fatto notizia anche per le regole a dir poco stringenti imposte dagli sposi agli invitati, a cui è stato addirittura proibito di portare il cellulare al banchetto di nozze. Da allora, Oriana e Paulo hanno costruito una vita condivisa tra l’Italia e l’Argentina, bilanciando carriera, vita privata e amore.

Dopo le nozze, le voci sulla possibile gravidanza di Oriana Sabatini sono diventate sempre più frequenti. Sia lei che Dybala, d’altronde, avevano espresso più volte il desiderio di avere un figlio. Adesso, quel sogno diverrà realtà. Con il fiocco rosa pronto ad arrivare, per i due futuri genitori si preparano a vivere l’emozione unica della genitorialità, un passo che segna un nuovo capitolo nella loro storia insieme.

