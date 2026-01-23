Ore 14 Sera 'accorciato', Milo Infante alle prese col fuoco amico in Rai: cosa succede Il talk ieri sera ha chiuso prima: dietro a questo cambio potrebbe esserci una richiesta tassativa del conduttore di Porta a Porta.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Puntata difficile per Ore 14 Sera. Ieri sera, giovedì 22 gennaio 2026, Milo Infante è andato in onda su Rai 2 con il penultimo appuntamento del suo talk in versione serale, prima del lunghissimo stop che lo attende nel mese di febbraio. Tra i temi della serata, oltre al Delitto di Garlasco, anche la strage di Crans-Montana, il femminicidio di Federica Torzullo e l’omicidio di Youssef Abanoub, mentre a vedere la diretta sono stati 671mila spettatori pari al 4.8% di share. Un leggero calo negli ascolti, quindi, se si pensa che giovedì scorso davanti alla Tv con Infante c’erano 732mila persone.

A contrastare i dati auditel del talk, sicuramente, la grande concorrenza della serata, con Rai 1 con Don Matteo 15, Canale 5 con il debutto in prima serata di Striscia la Notizia, e i diretti competitor come Dritto e Rovescio e Piazza Pulita, senza contare la risonanza di Geppi Cucciari con Splendida Cornice. Difficile, anzi difficilissimo, fare di più con un palinsesto del genere, e se poi ci mettiamo una chiusura anticipata ecco che il gioco è fatto. Tra i rumor, infatti, circola insistentemente una voce che vorrebbe Bruno Vespa sul piede di guerra, tanto da aver chiesto ai vertici di Viale Mazzini di ridurre lo spazio di Ore 14 Sera per non sovrapporsi a Porta a Porta.

Ore 14 Sera in versione ridotta, la (presunta) richiesta di Bruno Vespa per favorire Porta a Porta

Il pubblico sicuramente se ne sarà accorto: ieri Ore 14 Sera ha chiuso prima rispetto al solito. Mentre i competitor delle altre emittenti sono andati avanti, Milo Infante ha dovuto staccare la spina prima della mezzanotte, e pare che il motivo si nasconda dietro a una richiesta di Bruno Vespa. Secondo alcuni rumor, e stando a quanto riportato anche da FanPage, il conduttore di Porta a Porta, deluso dagli ascolti della puntata per il trentennale della sua trasmissione, e visibilmente in stallo con lo share, avrebbe colto la palla al balzo per chiedere ai vertici Rai che nessun altro programma di approfondimento si sovrapponesse al suo in seconda serata. A rimetterci, quindi, sarebbe proprio Ore 14 Sera, costretto a chiudere prima per non ‘pestare’ i piedi al giornalista, e fonti interne e autorevoli dentro al talk di Infante, hanno confermato anche a Libero Magazine questa indiscrezione, che ora pare essere qualcosa di più di una semplice voce di corridoio.

