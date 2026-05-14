Ore 14 di Sera, perché salta la puntata di giovedì 14 maggio: quando torna Milo Infante La seconda semifinale dell’Eurovision 2026 cambia i piani di Rai 2: stasera 14 maggio salta l’appuntamento del giovedì con Milo Infante. Ecco quando torna in onda.

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Il giovedì, dall’inizio della stagione televisiva, è il giorno dedicato da Rai 2 all’approfondimento della cronaca con Ore 14 di Sera, ma oggi 14 maggio 2026 Milo Infante non farà parte della serata televisiva. La seconda rete, infatti, questa sera rivoluzionerà il suo prime time dedicandolo alla musica dell’Eurovision 2026.

Perché oggi Ore 14 di Sera non va in onda su Rai 2 (giovedì 14 maggio 2026)

Sono giorni di novità per Milo Infante, che dalla scorsa settimana ha chiuso il suo programma pomeridiano Ore 14 su Rai 2, andato in ferie in netto anticipo rispetto alle altre trasmissioni del daytime per lasciare spazio all’appuntamento quotidiano con il Giro d’Italia. Il conduttore romano è però rimasto in onda con lo spin-off serale Ore 14 di Sera, trasmesso la scorsa settimana addirittura per due sere consecutive — aggiungendo anche lo slot del venerdì — per seguire in modo capillare gli ultimi sviluppi sulle indagini del delitto di Garlasco.

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La novità di questa settimana, invece, riguarda il giorno della messa in onda. Ore 14 di Sera, infatti, andrà in onda solo domani, venerdì 15 maggio, saltando così il consueto appuntamento del giovedì sera.

Infante rimpiazzato dall’Eurovision 2026

Stasera, al posto di Infante e dei suoi ospiti, su Rai 2 ci sarà la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026. La diretta della kermesse musicale europea prenderà il via alle ore 21 e durerà circa 130 minuti, con chiusura prevista alle 23:15. La serata prevede l’esibizione sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna dei rappresentanti dei 15 Paesi che non si sono esibiti martedì scorso. Stavolta non ci sarà Sal Da Vinci, autore di una performance molto apprezzata nella prima semifinale: il vincitore del Festival di Sanremo tornerà ad esibirsi sabato sera in occasione della finalissima.

Ore 14 di Sera, quando va in onda (e quando chiude)

Come detto, l’appuntamento con Ore 14 di Sera è solo rinviato di 24 ore. La puntata settimanale slitta infatti a domani, quando Milo Infante tornerà ad occuparsi dei casi caldi della cronaca italiana, con particolare attenzione alle ultime news sul caso di Garlasco, dopo che la Procura di Pavia ha chiuso le indagini preliminari costruendo l’impianto accusatorio contro Andrea Sempio.

A meno di novità impreviste proprio sul fronte Garlasco, nelle due settimane successive — 21 e 28 maggio — Ore 14 dovrebbe tornare in onda con un’unica puntata settimanale al giovedì, per poi tornare al venerdì il 5 giugno. Quest’ultima, al momento, dovrebbe essere anche l’ultima puntata serale prima della sosta estiva, ma gli ottimi ascolti riscossi da Infante nelle ultime settimane potrebbero spingere la Rai ad allungare il programma di alcune settimane, arrivando fino a fine giugno 2026.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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