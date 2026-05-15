Ore 14, Milo Infante saluta il pomeriggio di Rai 2 ma promette di tornare presto: il caso Garlasco e le altre inchieste di cui si parlerà Dopo lo stop della versione daily del programma, Milo Infante continua la sua corsa in prima serata con il Delitto di Garlasco.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Con la chiusura stagionale di Ore 14 nel pomeriggio, Rai 2 cambia pelle ma non rinuncia alla cronaca. Lo stop della versione daily del programma, deciso per lasciare spazio al Giro d’Italia e successivamente ai Mondiali, non segna infatti una pausa per Milo Infante, che continua la sua corsa in prima serata con Ore 14 Sera, ormai diventato uno degli appuntamenti più seguiti dagli appassionati di cronaca e attualità televisiva.

Il ritorno del contenitore pomeridiano è già previsto per settembre, ma nel frattempo il giornalista resta saldo al timone del serale del giovedì, con alcune puntate straordinarie anche al venerdì (come quella del 15 maggio) quando l’attualità giudiziaria accelera improvvisamente, come per il Delitto di Garlasco.

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Ed è proprio il caso di Chiara Poggi ad aver monopolizzato diverse puntate speciali del programma. Ore 14 Sera è tornato più volte sull’omicidio avvenuto nel 2007, seguendo da vicino le nuove mosse della Procura di Pavia e le indiscrezioni legate alla possibile revisione dell’impianto accusatorio che aveva portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi.

Ma per scoprire tutti gli appuntamento con Infante, e gli aggiornamenti sulla cronaca, guardate il Video!

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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