Ore 14 Sera, “Milo Infante cambia giorno”: il retroscena sulla nuova programmazione (che spaventa Nuzzi) Stando agli ultimi rumor la Rai potrebbe cambiare la collocazione del programma di Rai 2 dopo gli ottimi ascolti dello spin-off serale contro Quarto Grado

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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È uno dei protagonisti di questa stagione televisiva e la Rai potrebbe decidere di puntare ancora di più su di lui. Milo Infante, infatti, continua a registrare ottimi ascolti al timone di Ore 14 Sera (anche dopo il momentaneo cambio di collocazione al venerdì, lottando con Quarto Grado). Dopo la chiusura di Ore 14 lo spin-off serale sta macinando numeri da sogno e, stando alle ultime indiscrezioni, la tv di Stato potrebbe ‘spostare’ definitivamente Infante per dare battaglia a Gianluigi Nuzzi a partire dalla prossima stagione. Scopriamo tutti i dettagli.

Ore 14 Sera vola, i numeri del trionfo di Milo Infante contro Gianluigi Nuzzi

Al termine di una stagione stellare nel daytime pomeridiano di Rai 2, Ore 14 ha chiuso i battenti in anticipo per fare spazio al Giro d’Italia. La lunga cavalcata di Milo Infante, tuttavia, non si è fermata, anzi: Ore 14 Sera ha continuato a registrare ascolti da urlo nel giovedì sera della seconda rete e non solo. Le ultime due puntate andate in onda di venerdì (prima per uno speciale dedicato al delitto di Garlasco e poi per lasciare spazio all’Eurovision) hanno ottenuto dati sorprendenti, a testimoniare il successo di Infante. Venerdì 8 maggio 2026 Ore 14 Sera ha toccato il 9,6% di share con gli ultimi aggiornamenti sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, superando anche il ‘re’ della cronaca del venerdì Gianluigi Nuzzi al timone di Quarto Grado. Venerdì 15 maggio è arrivata la ‘doppietta’, con Milo Infante nuovamente oltre il milione di spettatori e davanti al talk show più visto di Rete 4.

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Venerdì 8 maggio | Ore 14 Sera 1.193.000 spettatori (9,6% di share) – Quarto Grado 1.129.000 spettatori (9% di share)

| Ore 14 Sera 1.193.000 spettatori (9,6% di share) – Quarto Grado 1.129.000 spettatori (9% di share) Venerdì 15 maggio | Ore 14 Sera 1.071.000 spettatori (8,5% di share) – Quarto Grado 946.000 spettatori (7,5% di share)

Il piano Rai: cambio di collocazione in vista per Ore 14, la nuova programmazione

Il successo registrato da Ore 14 Sera nella prima serata del venerdì– come detto – potrebbe avere spinto la Rai a fare delle riflessioni in vista della prossima stagione. Alla luce degli ottimi ascolti ottenuti, infatti, lo spin-off serale di Ore 14 potrebbe ‘traslocare’ definitivamente. Stando a quanto riportato dal portale Affari italiani, la tv di Stato potrebbe lanciare la sfida diretta a Quarto Grado e Gianluigi Nuzzi puntando sul successo di Milo Infante. A partire dalla prossima stagione televisiva, dunque, Ore 14 Sera andrebbe in onda di venerdì in una lotta all’ultimo spettatore all’insegna della cronaca nera.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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