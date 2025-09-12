Ore 14 Sera, Infante torna su Garlasco ma i social tuonano: "Il contraddittorio alla prossima stagione" La versione sera del talk è ricominciata e pure le critiche sul web: "Non vi reggo più". Ma c'è anche chi apprezza.

Milo Infante è tornato anche con la versione serale del suo talk. Ieri sera, giovedì 11 settembre 2025, il giornalista è andato in onda su b con la prima puntata della nuova stagione di Ore 14 Sera, e come sempre non sono mancate le critiche dei telespettatori. Mentre gli ascolti Tv ci dicono che la trasmissione ha registrato il 5.5% di share, contro il 7.5 di Dritto e Rovescio e il 6.3 di Piazzapulita, in studio si è tornati a parlare dei casi di cronaca più discussi degli ultimi mesi. Ancora una volta a farla da padrone sono stati gli aggiornamenti sul Delitto di Garlasco, cavallo di battaglia di Infante. Tra gli ospiti presenti, oltre alla criminologa Roberta Bruzzone, la giornalista Rita Cavallaro, l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, il legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati e Stefano Vitelli, giudice che assolse in primo grado Stasi.

Social ancora polemici su Ore 14 Sera: "Basta vi mollo….non vi reggo più"

Mentre nello studio di Ore 14 Sera si dibatteva sulla presunta innocenza di Stasi, il ruolo di Sempio, l’autopsia di Chiara Poggi, la contaminazione e l’impronta 33 trovata sulla scena del delitto, sui social il pubblico si è ritrovato di nuovo a commentare aspramente la puntata. Proprio come era successo a giugno scorso, i telespettatori lamentano la mancanza di un vero contradditorio tra le parti, l’assenza di consulenti sopra le parti e varie critiche ai ospiti, opinionisti e conduttore.

Su X, specialmente, gli utenti hanno scritto:

"Ma possiamo sentire anche qualche consulente non di parte o è chiedere troppo? ", "#ore14sera ed ecco che parte di nuovo l’orchestra organizzata….Un concerto a più voci, ma che suonano stranamente tutte la stessa nota…. Basta vi mollo….non vi reggo più", "E bravo Milo, è partito bene facendoci credere ad un cambiamento neutro della trasmissione riguardo a #Garlasco e invece niente, tutto cambia perché nulla cambi!", "Non invitate più la Bruzzone per favore, troppo maleducata, troppo egocentrica, troppo presuntuosa e arrogante, parla costantemente sopra gli altri e rende impossibile un confronto e un dibattito sano. Mille volte meglio la Balzan, pacata, preparata, chiara", "Io non la guardo più #ore14sera perché sconcertata dalla narrazione a senso unico su #Garlasco prima dell’estate. ", "Ok il contraddittorio alla prossima stagione".

Su Instagram, invece, si leggono anche pareri positivi da parte di chi aspettava con ansia il ritorno di Ore 14 Sera: "Milo Infante bravissimo", "Pronta per stasera vi aspetto", "FINALMENTE", "Bravo Milo", "Sarà un successo".

