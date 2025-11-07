Ore 14 Sera, Garlasco tiene banco ma i social affossano Roberta Bruzzone: "Non sei la depositaria della verità" I telespettatori non sopportano i toni della criminologa, ospite fissa del talk di Milo Infante: "Non conosce vergogna".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Mentre Ore 14 Sera andava in scena con la consueta analisi dei maggiori casi di cronaca che stanno scuotendo l’Italia, sui social si è consumata l’ennesima ‘strage’ di critiche. Questa volta (e non è la prima) i telespettatori, tra un commento e un altro sulle novità nelle indagini del Delitto di Garlasco, se la sono presa con Roberta Bruzzone. La criminologa, ormai tra gli ospiti fissi del programma, ha scatenato le ira degli utenti di X, piattaforma dove il talk di Milo Infante è seguitissimo. In studio si dibatteva sulla consulenza mai depositata del Generale Luciano Garofano, e di una misteriosa chiavetta USB in possesso dell’avvocato Federico Soldani, legale di Andrea Sempio nel 2017: questa pare contenesse documenti che il legale avrebbe dato o voleva dare (il condizionale è d’obbligo), al Generale. Quest’ultimo, poi, è intervenuto in diretta durante la puntata di Ore 14 Sera, per chiarire la sua posizione.

Delitto di Garlasco, pioggia di polemiche social su Roberta Bruzzone a Ore 14 Sera: "Non conosce vergogna"

Ancora un successo per gli ascolti di Ore 14 Sera. Ieri, giovedì 6 novembre 2025, la versione serale del talk condotto da Milo Infante ha conquistato il 6.5% di share, e si prepara ad andare in onda anche nell’anno nuovo, come ha anche confermato il conduttore nell’intervista a Libero Magazine. E mentre il programma riesce sempre ad attrarre una bella fetta di pubblico, i telespettatori hanno animato la serata commentando la diretta sui social. Su X, come accade ormai ogni giovedì sera da settembre, gli utenti erano in fermento e tra un complimento alla conduzione e un’opinione sul Delitto di Garlasco, non sono mancate le feroci critiche all’indirizzo di Roberta Bruzzone.

Il pubblico non sopporta più i toni aggressivi della criminologa: "Dovrebbero cambiare cognome chiamandola Incommentabile", "Sbruzz devi far pace con te stessa. Se il tuo libro sui fatti di #Garlasco ora è in tutte le librerie alla sezione Fantasy, non te la puoi prendere con #Stasi. È in galera da innocente. FATTENE UNA RAGIONE", "#ore14sera mi rivolgo a Milo e direttori di rete….BASTA CON LA #Bruzzone …rovina trasmissione", "BASTAAAAA nn sei la depositaria della verità. Non riesce a non stare sempre al centro dell’attenzione". È pur vero che Bruzzone da sempre sostiene che Alberto Stasi sia colpevole oltre ogni ragionevole dubbio: questa è la sua posizione dopo lo studio di carte e fatti e, sia in trasmissione che altrove, non fa altro che sostenere la sua tesi.

