Ore 14 Sera, il Delitto di Garlasco divide (ancora) i social. Bruzzone presa di mira: "Arroganza fastidiosa" Il pubblico sul web è ancora molto critico con il talk di Milo Infante e i suoi ospiti: "Che vergogna questa trasmissione".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Continua a tenere banco il dibattito sul Delitto di Garlasco a Ore 14 Sera. Il talk di Milo Infante, in onda ieri sera (giovedì 30 ottobre 2025), è tornato su Rai 2 con una nuova puntata, dopo la recentissima conferma che continuerà la sua avventura in prime time fino a dicembre. Come sempre in studio ospiti e opinionisti: dall’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, a Piero Colaprico, passando per Monica Leofreddi, Rita Cavallaro, sino a Roberta Bruzzone in collegamento. L’appuntamento è stato, come sempre, seguitissimo sui social dove i telespettatori si sono divisi tra chi crede fermamente nella colpevolezza di Alberto Stasi e chi, invece, nutre dei dubbi e pensa che Chiara Poggi, il 13 agosto del 2007 possa essere stata uccisa da Andrea Sempio. E proprio su quest’ultimo si aprono nuovi scenari nelle indagini, ed è recentissima la notizia che vede il padre, Giuseppe Sempio, ora iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi del reato di corruzione: avrebbe corrotto l’ex Procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per archiviare l’inchiesta sul figlio nel 2017.

Social divisi su Ore 14 Sera e forti critiche a Roberta Bruzzone: "Vergognosa"

Oltre al dibattito tra chi pensa che Stasi sia innocente e chi vede in Sempio il vero colpevole, sui social ad essere presi di mira sono anche i vari ospiti di Ore 14 Sera. Su X, dove le puntate del talk sono sempre seguitissime, molti utenti hanno fortemente criticato la criminologa Roberta Bruzzone, rea di avere toni sopra le righe e troppo saccenti, suscitando nel pubblico scarsa simpatia anche per la sua ferma convinzione sulla colpevolezza di Stasi: "La Bruzzone che imbocca la risposta alla Baldi. VERGOGNOSA. #Garlasco", "La Bruzzone si innervosisce troppo, una camomilla?", "Comunque il contributo migliore che apporta la Bruzzone quando si affronta il tema Garlasco è il silenzio", "La saccenza e l’arroganza della Bruzzone sn fastidiose mamma mia ".

Anche il programma in generale, un po’ come accadeva all’inizio, è stato preso di mira: "Senza voler offendere nessuno, credo che parecchie di queste persone che saltano da una trasmissione all’altra siano molto, molto sopravvalutate, davvero hanno difficoltà a fare il 2+2 più elementare…", "Giro su #ore14sera e questi stanno ancora a parlare di Stasi come nel 2014 e della sua colpevolezza, mentre nel frattempo esce fuori tutto lo schifo del caso clean2, della squadretta e dei casinò. Il nulla più totale.", "Che vergogna questa trasmissione, ho girato per guardare di cosa parlavano, vedo una sbraitare senza professionalità piena di rabbia, e uno che veramente si deve vergognare". Fuori dal coro, qualche commento positivo, specie al conduttore: "Comunque Milo Infante è molto bravo. E #Ore14Sera è un programma fatto molto, molto bene".

