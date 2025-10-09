Ore 14 Sera, il Delitto di Garlasco e il successo di Milo Infante su Rai 2: perché lo guardano tutti Il talk serale di Rai 2 continua a macinare ascolti e sul web dalle polemiche si è passati ai complimenti: che succede.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Ore 14 Sera, condotto da Milo Infante, è la versione serale del talk pomeridiano in onda tutti i giorni su Rai 2. Il programma si occupa di cronaca nera, casi irrisolti, misteri giudiziari e attualità, con un approccio che combina ricostruzioni, indagini giornalistiche, testimonianze, ospiti ed esperti (criminologi, avvocati, giornalisti) e momenti di dibattito in studio.

Le prime puntate in prima serata di Ore 14 Sera sono partite giovedì 12 giugno 2025, su Rai 2, come una sorta di test per il format che è andata molto bene in termini di ascolti, tanto che la Rai lo ha riconfermato. Tra i casi più discussi affrontati dal programma spicca il Delitto di Garlasco, che da anni continua a suscitare interesse mediatico e giudiziario.

Ore 14 Sera lo ha preso come "cavallo di battaglia" fin dalle sue prime puntate, e grazie proprio a temi di forte interesse come questo, il programma sta andando bene, anche se non sono mancante critiche come la mancanza di contraddittorio e le polemiche sui toni troppo accesi. Con il tempo, però, Infante ha addrizzato il tiro e i social se ne sono accorti. Come? Guarda il Video!

