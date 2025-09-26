Ore 14 Sera, il cambio di rotta su Garlasco fa impazzire i social: "Milo ha raddrizzato la trasmissione"
Il pubblico del talk sta apprezzando il cambiamento di registro di Infante e i suoi ospiti: "Questa sera la trasmissione è guardabile".
Milo Infante ha decisamente cambiato registro, e il pubblico sui social se ne è accorto. Ieri sera, giovedì 25 settembre 2025, su Rai 2 è andata in onda la terza puntata della nuova stagione di Ore 14 Sera, versione serale del fortunato talk trasmesso nel pomeriggio sulla rete. Tra i vari casi di cronaca discussi, gran parte dell’appuntamento è stato dedicato al Delitto di Garlasco, insieme ai vari ospiti, tra cui gli avvocati di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, quello di Andrea Sempio, Massimo Lovati, la criminologa Roberta Bruzzone e la giornalista Rita Cavallaro. E, mentre nelle prime puntate i telespettatori accusavano a gran voce la mancanza di contraddittori, i toni troppo alti e colpevolisti in un’unica direzione, ora la musica pare essere cambiata.
Social stupiti dal nuovo registro di Ore 14 Sera: "Questa sera la trasmissione è guardabile"
Dopo le puntate andate in onda a inizio estate, e le prime due della nuova stagione, tutte ampiamente criticate sui social, il pubblico di Ore 14 Sera ha notato un cambio di rotta che ha piacevolmente stupito. Se prima a dare fastidio agli spettatori era la mancanza di un contraddittorio, specie sul Delitto di Garlasco, i toni prevaricanti di Roberta Bruzzone e Milo Infante troppo colpevolista, ora i commenti sono decisamente di tutt’altro tenore. In tantissimi si sono accorti di come il giornalista sia più neutro, i toni più pacati, meno urla in studio perfino al criminologa, da sempre criticatissima per i suoi modi e le sue convinzione, ha ricevuto dei plausi, sembrando meno certa della colpevolezza di Stasi.
Su X, dove puntualmente gli utenti si riuniscono per commentare passo passo i blocchi di Ore 14 Sera, molti i giudizi positivi, di chi si è accorto del cambiamento:
"Meno male che leggete i commenti social. Stasera riuscite (quasi) a non urlare e a non tenere parti", "Miracolo! La Bruzz si è convertita???", "Guardando ‘Ore14di sera’ di ieri sera il cambio atteggiamenti è particolarmente evidente in Infante ed anche negli ospiti", "Comunque ho notato anch’io un cambio di rotta di #ore14sera su #Garlasco. Dopo la prima puntata non l’ho più guardato e ieri sera ho voluto provare a vedere se, con De Rensis e @Rita_Cavallaro, fosse cambiato qualcosa. Forse, e fanno bene, ci leggono", "Se fosse stato solo Milo ieri a #ore14sera ad essersi riposizionato, avrei pensato a una questione di share. Invece c’è altro e l’ho scoperto semplicemente ascoltando la trasmissione: per la prima volta, la Bruzzone ha messo in dubbio i comportamenti di Sempio", "Toh, Milo Infante s’e’ ammansito come un agnellino e la Bruzz si sforza", "Milo ha raddrizzato la trasmissione", "Questa sera la trasmissione è guardabile".
