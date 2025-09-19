Ore 14 Sera, Bruzzone affossata e social increduli sul cambio di Milo Infante: "Folgorato sulla via di Garlasco…"
Il pubblico hanno notato un significativo cambio nella conduzione, molto più aperta al contradditorio: "Stasera mi è piaciuto. Finalmente ha cambiato il tiro".
È stato ancora il Delitto di Garlasco il tema centrale di Ore 14 Sera. Ieri, giovedì 18 settembre 2025, Milo Infante e i suoi ospiti erano di nuovo su Rai 2 per discutere delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, e sulle novità che potrebbero emergere dalla relazione (ancora secretata) di 300 pagine del RIS di Cagliari. Nei giorni scorsi, infatti, il colonnello Andrea Berti ha depositato in Procura a Pavia il rapporto sul delitto dove pare si evidenzi una "dinamica completamente diversa" rispetto a quella ipotizzata nel 2007.
La nuova puntata del talk, anche sta volta, è stata seguitissima sui social, specialmente il blocco dedicato a Garlasco. E se i commenti prima di ieri erano tutti polemici, qualcosa è cambiato. I telespettatori hanno notato, e apprezzato, un cambio di rotta in studio, specie di Milo Infante, molto più aperto al contraddittorio e meno colpevolista. Solite critiche, invece, alla criminologa Roberta Bruzzone, apparsa ai più agitata e prevaricante.
I social apprezzano il cambio di Milo Infante: "Finalmente ha cambiato il tiro"
Le 4 puntate di Ore 14 Sera, andate in onda a inizio estate, e la prima di questa nuova edizione, sono state aspramente criticate sui social. Mancanza di contradditorio in studio, tesi sul colpevole del Delitto di Garlasco unidirezionale senza possibilità di replica e ospiti in studio, così come il conduttore, bersagliati dai commenti negativi. Nell’appuntamento di ieri sera, però, il pubblico da casa si è accordo di un cambio di rotta, e la cosa è stata decisamente apprezzata. Milo Infante è apparso diverso, aperto al contradditorio e meno agitato, tanto che su X in molti hanno voluto complimentarsi: "Stasera c è veramente una discussione su quanto accaduto…Anche se si hanno idee diverse, finora non ho visto risatine o sentito urla", "Stasera il programma sta funzionando. Inoltre… Vedo diversi soggetti in difficoltà. Chi si riposiziona. Bene bene".
Il cambiamento è stata percepito positivamente e se prima erano solo critiche ora i commenti erano quasi sbalorditi: "Giro su #ore14sera e dopo un minuto è evidente come la narrazione solita sia cambiata. Tutti più possibilisti tranne Bruzzone ferma su Stasi colpevole", "Milo un passo indietro e più neutrale", "Ma questo cambio di rotta da parte di Milo?", "Stasera mi è piaciuto Milo. Finalmente ha cambiato il tiro", "Parlo seriamente, cosa è successo a Infante? È un clone? Un elettroshock? Chi mi sa dire?", "Milo comunque si è molto ridimensionato, ora da molto più spazio al contraddittorio, sarà solo per gli ascolti o perché hanno capito il me**one pestato e vogliono raddrizzare il tiro prima che la bomba esploda?", "Comunque io scioccata dal conduttore, lo hanno sostituito con il gemello?", "Milo Infante folgorato sulla via di Garlasco… ascolti che andavano a picco e redenzione auditel", "Milo finalmente stai rispondendo anche alla Bruzzone. Bravo".
Critiche dure, invece, a Roberta Bruzzone, per molti troppo prevaricante: "La Bruzzone nervosetta stasera", "La Bruzzone era abituata a non avere un contraddittorio…stasera ha avuto una brutta serata …nervosissima", "Senti come lotta la Bruzzone, manco Leonida alle Termopili", "A me la Bruzzone piace ed è sempre piaciuta. Trovo che sia molto preparata nonostante non condivido la linea su #Garlasco…ma non mi piace quando parla sopra gli altri.. interrompendo sempre", "Bisogna avvisare il conduttore che senza #Bruzzone il suo programma ne guadagnerebbe", "Conduce #Milo Infante o la #Bruzzone?".
