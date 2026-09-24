Ore 14 di Sera, Sottile completa la successione di Milo Infante e debutta con uno scoop su Garlasco: cosa succede
Salvo Sottile arriva alla conduzione - anche - di Ore 14 Sera, al posto di Milo Infante. Stasera 24 settembre la prima puntata
Salvo Sottile continua a sostituire Milo Infante, e stavolta lo fa nella versione serale di Ore 14 dopo la conduzione del prodotto pomeridiano. La nuova edizione del programma inizia infatti stasera 24 settembre alle ore 21.20.
Le anticipazioni su Ore 14 di Sera: cosa succederà questa sera 24 settembre
La nuova edizione di Ore 14 di Sera inizia con un’intervista esclusiva – face to face – con Louis Dassilva, unico indagato e imputato per l’assassinio di Pierina Paganelli. L’uomo è stato assolto in primo grado e ora arriva in studio per dire la sua versione dei fatti e per rispondere alle tante domande misteriose che continuano ad esserci attorno a questa storia.
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In esclusiva saranno trattati anche i documenti inediti sul caso di Pietracatella e sul mistero sulla morte della moglie e della figlia di Gianni di Vita. Infine sarà dato spazio alla possibile chiusura indagini della procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio. In questa occasione, sarà esposto un nuovo documento che cercherà di risolvere il complicato caso di Garlasco.
Il ruolo di Salvo Sottile e gli ospiti in studio
Il conduttore Salvo Sottile arriva nello studio di Ore 14 di Sera per trattare sia tematiche legate all’inchiesta sia quelle che prendono le veci di semplici talk. Non mancheranno i collegamenti in diretta con gli esperti, che sono stati chiamati per dare una risoluzione alle prove scientifiche, e con i protagonisti delle singole storie.
Nella prima serata, arriveranno quindi numerosi ospiti come Luciano Garofano, ex generale Ris di Parma; il magistrato Annalisa Imparato; Barbara De Rossi; la criminologa Barbara Fabbroni; lo psichiatra Leonardo Mendolicchio; lo psicologo e criminologo Marco Strano; gli avvocati Antonio De Rensis e Valter Biscotti; il consulente della difesa di Sempio, Armando Palmegiani; i giornalisti Stefano Tura e Rita Cavallaro.
Chi è Salvo Sottile
Giornalista, conduttore televisivo e scrittore, Salvo Sottile è originario di Palermo ed è nato nel 1973. Il suo primo lavoro nel mondo del giornalismo è stato quello in qualità di cronista di giudiziaria e di mafia per Mediaset e poi per varie testate nazionali. Sottile si è inoltre affermato come protagonista della tv, quando è arrivato alla guida di programmi di inchiesta e approfondimento come Quarto Grado su Rete 4. Ci sono inoltre state le esperienze in Rai con I Fatti Vostri e FarWest. Ha inoltre pubblicato vari romanzi e libri d’inchiesta: una carriera, quella dello scrittore, che è andata in parallelo con quella da giornalista e personaggio televisivo.
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