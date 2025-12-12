Milo Infante, Ore 14 cancellato all’ultimo minuto: perché è saltata la diretta di oggi 12 dicembre Chi si è sintonizzato al consueto orario oggi per seguire il programma condotto da Milo Infante avrà notato la sua assenza dal palinsesto, ecco le motivazioni della scelta

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

RaiPlay

CONDIVIDI

È saltato oggi, venerdì 12 dicembre 2025, il tradizionale appuntamento con "Ore 14", il programma di approfondimento sui casi di cronaca nera condotto da Milo Infante, apprezzato per la capacità di analizzare i fatti provando a essere super partes.

Chi si è sintonizzato però oggi su Rai2 è rimasto quindi con ogni probabilità sorpreso nel non vedere iniziare la trasmissione al solito orario. La puntata era certamente attesissima da diversi telespettatori, soprattutto chi ha seguito il format anche nella serata di ieri, che ha fornito diversi spunti su diversi temi, con un occhio particolare come di consueto al delitto di Garlasco.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ore 14, puntata 12 dicembre 2025: ecco perché non va in onda

Sintonizzarsi nel primo pomeriggio su Rai2 per tantissimi utenti che si trovano a casa in questa fascia oraria è ormai diventato un appuntamento quasi imperdibile. "Ore 14", programma di Milo Infante dedicato alla cronaca nera, è infatti entrato nel cuore del pubblico e in modo particolare di chi ha interesse a capire come evolvano alcuni omicidi che spesso non hanno ancora un assassino né un movente.

Il format di approfondimento giornalistico oggi non viene trasmesso in seguito alla decisione della redazione di aderire allo sciopero generale indetto dalla Cgil per l’intera giornata, mobilitazione ritenuta necessaria necessaria per contrastare una legge di Bilancio ritenuta «ingiusta e dannosa» e per sostenere le vertenze aperte su salari, precarietà, pensioni, sanità e istruzione.

Cosa va in onda al suo posto

E invece oggi, venerdì 12 dicembre 2025, questo non sarà possibile. Al suo posto, infatti, va in onda un film, dal titolo "Inganno dal passato", un thriller con numerosi colpi di scena dall’inizio alla fine. Al centro della trama c’è una coppia, Bill e Rachel, desiderosi da tempo di avere un figlio, che finiranno per ritrovare inaspettatamente un’ex compagna di liceo, Claire. Quest’ultima offre loro la possibilità di avere il suo bambino in adozione, ma ben presto i due si renderanno conto che le sue intenzioni sono tutt’altro che benevole. Chi apprezza le storie intricate potrebbe appassionarsi alla storia.

"Ore 14" non è però l’unica trasmissione Rai che non è possibile seguire nella giornata di oggi. È saltato infatti anche l’appuntamento con "La Pennicanza", sempre a causa dell’adesione allo sciopero. In questo caso la Rai ha invece deciso di di trasmettere un montaggio dei migliori momenti con protagonisti Fiorello e Biggio, come era già accaduto in occasione della passata agitazione sindacale, che si era tenuta il 28 novembre.

Nel caso della trasmissione condotta da Infante, però, l’assenza dalla programmazione rappresenta un’anomalia, il mese scorso infatti era non solo andata in onda, ma aveva anche avuto una durata superiore.

Potrebbe interessarti anche