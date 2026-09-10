Ore 14, Salvo Sottile sbotta in diretta: “Un problema tecnico ogni giorno”. Per il web è la “maledizione di Milo Infante” Non tutto sembra filare liscio a Ore 14 dall'inizio dell'era Salvo Sottile, il conduttore si è scusato oggi, giovedì 10 settembre 2026, per l'ennesimo imprevisto

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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E’ iniziata questa settimana la nuova era di "Ore 14" con la conduzione di Salvo Sottile, che ha raccolto l’eredità di Milo Infante, ideatore del format, ma le cose non sembrano filare sempre lisce, Almeno dal punto di vista tecnico, cosa che non può che mettere in difficoltà il giornalista, come accaduto nella puntata di oggi, giovedì 10 settembre 2026, dove si è trovato a gestire un imprevisto tecnico durante la messa in onda di un servizio.

Ore 14 puntata 10 settembre 2026: l’imprevisto che fa infuriare Salvo Sottile

In un programma di cronaca e attualità come è da sempre "Ore 14" la scelta dei casi di cui occuparsi risulta essere importante, puntando su notizie che sono di interesse pubblico e il più possibile" fresche", ma evitanto banalità. Questo elemento che caratterizza il format dalla sua nascita non è cambiato con l’innesto alla conduzione di Salvo Sottile, che sta comunque dando la sua cifra tecnica al problema.

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Abituarsi a uno stile diverso rispetto a quello di Milo Infante può non essere semplice, ma almeno all’esordio lunedì tanti telespettatori sono apparsi entusiasti, apprezzando anche uno scoop non da poco, l’intervista in esclusiva a Louis Dassilva, da poco assolto in primo grado dall’accusa di avere ucciso Pierina Paganelli.

Eppure le cose non sembrano andare sempre bene, non mancano infatti piccoli imprevisti quasi con cadenza quotidiana che non fanno bene all’immagine di una trasmissione che ha sempre garantito ascolti interessanti alla Rai. Emblematico è quello che è accaduto nella puntata di oggi, giovedì 10 settembre 2026, sin dal primo servizio trasmesso. Questo è infatti andato in onda con diversi rimbombi ed eco, quasi in maniera indisturbata, senza che nessuno intervenisse per fermarlo se non dopo almeno 15-20 secondi. A quel punto è stato Salvo Sottile a doversi scusare con il pubblico, consapevole di come questo non possa aiutare chi come lui sta cercando di guadagnarsi la fiducia dei telespettatori, fino ad ora abituati a vederlo in una veste differente.

Il giornalista non ha quindi che potuto scusarsi per questo episodio, cercando comunque di mantenere toni moderati: "Abbiamo un problema ogni giorno, Mi scuserete amici telespettatori, ma sono problemi tecnici".

Inevitabilmente, questo è stato quasi subito motivo di commento sui social, soprattutto da parte di chi è abituato a dire la sua su quello che vede in Tv, in modo particolare su "Ore 14", che da sempre genera discussioni sui casi trattati. Le opinioni non sono state tutte così leggere, anzi non è mancato chi ha tirato anche in questo frangente il precedente padrone di casa.

"Non c è un collegamento che funzioni … la maledizione di Milo Infante", "Salvo è più mite di Milo con la regia", "Problemi tecnici, ci fosse stato Milo sarebbe cascato il soffitto", "Milo a sto punto avrebbe gia sbroccato", "Tutti i giorni problemi tecnici a Ore 14. Chi c’è a mandare in onda i servizi", sono solo alcuni dei commenti apparsi su X. Effettivamente il nuovo volto Mediaset non amava troppo queste situazioni in diretta e non faceva troppi sforzi per farlo notare, come molti ricordano.

Non è detto ovviamente che chi ama il programma si dirotti su altro, ma questo non rappresenta un inizio eccellente, soprattutto in una fase come questa in cui chi si trova davanti al piccolo schermo può essere spiazzato dalla nuova fase. L’auspicio è che presto tutto torni a regime, a beneficiarne sarebbe anche la Tv di Stato, visto che almeno per ora gli ascolti sono apparsi inferiori rispetto alla scorsa stagione. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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