Ore 14, palinsesto stravolto: cancellata la puntata pomeridiana. Milo Infante cambia orario
Rai 2 cambia la programmazione di oggi, giovedì 13 novembre. Ore 14 di Sera in onda dopo Musetti-Alcaraz e salta la puntata pomeridiana: ecco perché.
Cambio di programma per Ore 14, il talk di attualità di Milo Infante che ogni giorno accompagna il pubblico di Rai 2 con analisi, dibattiti e approfondimenti sui principali fatti di cronaca del Paese. Giovedì 13 novembre 2025, il format subirà una variazione importante: la puntata del pomeriggio non andrà in onda, mentre sarà confermato l’appuntamento serale di Ore 14 di Sera, che verrà trasmesso eccezionalmente in seconda serata.
La modifica è legata alla programmazione delle ATP Finals di Torino, che Rai 2 segue in diretta con una partita al giorno. In particolare, la seconda rete trasmetterà il match serale delle 20.30 tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, tra i più attesi del torneo. Proprio la partita condizionerà la serata televisiva, spostando Ore 14 di Sera a fine incontro e comportando la cancellazione della diretta pomeridiana del programma.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ore 14 pomeridiano oggi non va in onda (13 novembre): perché
Nonostante nel primo pomeriggio di giovedì non sia prevista alcuna partita di tennis su Rai 2, la puntata di Ore 14 oggi 13 novembre non verrà trasmessa. La decisione arriva direttamente dal sito ufficiale Raiplay ed è stata dettta dalla scelta di Milo Infante di concentrare la produzione sull’edizione serale del programma, considerata ormai un punto fermo del palinsesto della rete. Al suo posto, Rai 2 proporrà alle ore 14 il film thriller "Scomparsa in paradiso", mentre TG2 Post, come già accaduto nei giorni precedenti, sarà nuovamente sospeso per lasciare spazio alla diretta delle ATP Finals.
La variazione rientra nel quadro delle modifiche settimanali del palinsesto di Rai 2 legate al torneo torinese: da lunedì la rete ha già adattato la propria offerta per trasmettere le partite di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, con la conseguente cancellazione o posticipazione di diversi programmi, tra cui Belve e Lo Spaesato.
Ore 14 di Sera, Milo Infante in seconda serata dopo Musetti-Alcaraz
La buona notizia per i telespettatori è che Ore 14 di Sera oggi non salta: l’edizione in prima serata del programma di Infante, lanciata lo scorso giugno come novità del palinsesto estivo e poi confermata anche in autunno, andrà regolarmente in onda, ma in seconda serata, subito dopo la partita tra Musetti e Alcaraz.
L’inizio è previsto intorno alle 22.45, compatibilmente con la durata dell’incontro. In un primo momento sembrava che la puntata dovesse essere cancellata — come già accaduto lunedì con Lo Spaesato e martedì con Belve — ma la Rai ha scelto di mantenerla in palinsesto, segno della fiducia nel format e nel suo conduttore Milo Infante, che in queste settimane è riuscito a conquistare uno zoccolo duro di pubblico in prime time, portando anche in fascia notturna l’approfondimento giornalistico e l’attenzione ai temi di cronaca che caratterizzano la versione quotidiana, offrendo al pubblico una prosecuzione più riflessiva e densa del lavoro fatto durante la settimana. La diretta di stasera, inoltre, offrirà l’immancabile focus sul delitto di Garlasco, un tema su cui il programma di Rai 2 è diventato nelle ultime settimane una delle fonti di informazione più attendibile (leggi QUI l’intervista di Milo Infante a Libero Magazine).
Il talk Ore 14 tornerà nella sua collocazione abituale del pomeriggio già da venerdì 14 novembre, quando il palinsesto di Rai 2 tornerà a una parziale normalità, compatibilmente con gli impegni sportivi delle Nitto Atp Finals di Torino.
Potrebbe interessarti anche
Ore 14 Sera, stop improvviso: Milo Infante fermato dalla Rai, perché non va in onda
Il talk di Rai 2 salta la puntata di domani per far posto al tennis mondiale: per gl...
Milo Infante fermato dalla Rai, lungo stop per Ore 14: perché non va più in onda
Da llunedì15 settembre 2025 il rotocalco del daytime è in pausa per fare spazio allo...
Ore 14 Sera, il Delitto di Garlasco e il successo di Milo Infante su Rai 2: perché lo guardano tutti
Il talk serale di Rai 2 continua a macinare ascolti e sul web dalle polemiche si è p...
Garlasco, Milo Infante scende in campo per le ore decisive: Rai stravolge il palinsesto dopo la svolta choc nelle indagini
Dopo il terremoto delle ultime ore, con l'iscrizione nel registro degli indagati del...
Ore 14, perché è saltata la puntata di venerdì 3 ottobre: la scelta di Milo Infante
Il programma del pomeriggio di Rai 2 non è andato in onda, tra proteste e perplessit...
Lo sciopero ‘oscura’ Ore 14, Rai 2 va in onda al buio: “Non è un problema vostro”
Nella puntata di oggi, una defezione del comparto luci ha creato problemi tecnici al...
Rai, la consacrazione di Milo Infante: promozione (definitiva) e svolta. Cosa succede a Ore 14 di Sera
Il programma di cronaca nera, che doveva essere un 'esperimento' temporaneo, è stato...
Ore 14 Sera, Milo Infante su Garlasco: colpi di scena e indagini ribaltate. Le ultime news
Milo Infante, confermato in versione serale su Rai 2 fino a dicembre, torna sull'omi...