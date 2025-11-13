Ore 14, palinsesto stravolto: cancellata la puntata pomeridiana. Milo Infante cambia orario Rai 2 cambia la programmazione di oggi, giovedì 13 novembre. Ore 14 di Sera in onda dopo Musetti-Alcaraz e salta la puntata pomeridiana: ecco perché.

Cambio di programma per Ore 14, il talk di attualità di Milo Infante che ogni giorno accompagna il pubblico di Rai 2 con analisi, dibattiti e approfondimenti sui principali fatti di cronaca del Paese. Giovedì 13 novembre 2025, il format subirà una variazione importante: la puntata del pomeriggio non andrà in onda, mentre sarà confermato l’appuntamento serale di Ore 14 di Sera, che verrà trasmesso eccezionalmente in seconda serata.

La modifica è legata alla programmazione delle ATP Finals di Torino, che Rai 2 segue in diretta con una partita al giorno. In particolare, la seconda rete trasmetterà il match serale delle 20.30 tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, tra i più attesi del torneo. Proprio la partita condizionerà la serata televisiva, spostando Ore 14 di Sera a fine incontro e comportando la cancellazione della diretta pomeridiana del programma.

Ore 14 pomeridiano oggi non va in onda (13 novembre): perché

Nonostante nel primo pomeriggio di giovedì non sia prevista alcuna partita di tennis su Rai 2, la puntata di Ore 14 oggi 13 novembre non verrà trasmessa. La decisione arriva direttamente dal sito ufficiale Raiplay ed è stata dettta dalla scelta di Milo Infante di concentrare la produzione sull’edizione serale del programma, considerata ormai un punto fermo del palinsesto della rete. Al suo posto, Rai 2 proporrà alle ore 14 il film thriller "Scomparsa in paradiso", mentre TG2 Post, come già accaduto nei giorni precedenti, sarà nuovamente sospeso per lasciare spazio alla diretta delle ATP Finals.

La variazione rientra nel quadro delle modifiche settimanali del palinsesto di Rai 2 legate al torneo torinese: da lunedì la rete ha già adattato la propria offerta per trasmettere le partite di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, con la conseguente cancellazione o posticipazione di diversi programmi, tra cui Belve e Lo Spaesato.

Ore 14 di Sera, Milo Infante in seconda serata dopo Musetti-Alcaraz

La buona notizia per i telespettatori è che Ore 14 di Sera oggi non salta: l’edizione in prima serata del programma di Infante, lanciata lo scorso giugno come novità del palinsesto estivo e poi confermata anche in autunno, andrà regolarmente in onda, ma in seconda serata, subito dopo la partita tra Musetti e Alcaraz.

L’inizio è previsto intorno alle 22.45, compatibilmente con la durata dell’incontro. In un primo momento sembrava che la puntata dovesse essere cancellata — come già accaduto lunedì con Lo Spaesato e martedì con Belve — ma la Rai ha scelto di mantenerla in palinsesto, segno della fiducia nel format e nel suo conduttore Milo Infante, che in queste settimane è riuscito a conquistare uno zoccolo duro di pubblico in prime time, portando anche in fascia notturna l’approfondimento giornalistico e l’attenzione ai temi di cronaca che caratterizzano la versione quotidiana, offrendo al pubblico una prosecuzione più riflessiva e densa del lavoro fatto durante la settimana. La diretta di stasera, inoltre, offrirà l’immancabile focus sul delitto di Garlasco, un tema su cui il programma di Rai 2 è diventato nelle ultime settimane una delle fonti di informazione più attendibile (leggi QUI l’intervista di Milo Infante a Libero Magazine).

Il talk Ore 14 tornerà nella sua collocazione abituale del pomeriggio già da venerdì 14 novembre, quando il palinsesto di Rai 2 tornerà a una parziale normalità, compatibilmente con gli impegni sportivi delle Nitto Atp Finals di Torino.

