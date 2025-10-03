Ore 14, perché è saltata la puntata di venerdì 3 ottobre: la scelta di Milo Infante Il programma del pomeriggio di Rai 2 non è andato in onda, tra proteste e perplessità sui social. Ecco perché è successo e che cosa è stato trasmesso al suo posto.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Giornata insolita per i telespettatori di Rai 2. La consueta puntata di Ore 14, di solito condotta da Milo Infante, oggi non è andata in onda a causa dello sciopero nazionale che ha coinvolto il personale e i giornalisti della rete. La decisione ha subito sollevato perplessità, parecchie critiche e una pioggia di reazioni sui social. Mentre altri programmi Rai, su tutti La Volta Buona di Caterina Balivo, sono stati confermati senza problemi. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Ore 14, lo stop imprevisto per Milo Infante e le reazioni social

Lo sciopero generale indetto dall’Usigrai, per solidarietà al popolo palestinese, ha paralizzato il palinsesto pomeridiano di Rai 2. E Ore 14, uno dei programmi più seguiti della rete – per merito della conduzione impeccabile di Milo Infante – non ha fatto eccezione, fermandosi ai blocchi di partenza. La scelta, senza dubbio condivisa dallo stesso conduttore, ha però generato un gran fermento tra gli spettatori, con valanghe di commenti social di varia natura.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

C’è chi non ha nascosto una punta di delusione, domandandosi: "Alla fine sempre #Ore14 viene interrotto…non capisco perché altri programmi vanno in onda!". O chi ha colto l’occasione per ironizzare sulle ripetute adesioni agli scioperi del personale Rai, scrivendo: "Che smacco per il Mylus, i dipendenti hanno scioperato anche stavolta". Non sono mancati poi commenti più riflessivi, come quello di chi ha sottolineato l’efficacia delle mobilitazioni: "Ah ma quindi oggi per via dello sciopero non va in onda @ore14rai2? Vedete che le mobilitazioni qualcosa di utile sembrano sempre?". Mentre altri hanno manifestato sorpresa davanti al programma che ha sostituito Ore 14 in palinsesto: "Un posto al sole tedesco invece di #ore14 …ma dai".

C’è anche chi ha voluto polemizzare senza mezzi termini sul senso dello sciopero, scrivendo: "Poi un giorno qualcuno mi spiegherà cosa si ottiene con questi scioperi, oltre a far girare i ma**ni ai telespettatori".

Il resto della programmazione Rai e l’eccezione de La Volta Buona

Ma il programma di Milo Infante non è stato l’unico ad essere ‘tagliato’ nella giornata di oggi. Stamattina, infatti, anche 1Mattina News con Tiberio Timperi e Maria Soave ha chiuso temporaneamente i battenti. A spiegare la situazione, alle 6 di mattina, sono stati gli stessi conduttori con un breve annuncio.

"Oggi non andiamo in onda a causa dello sciopero nazionale indetto per solidarietà per l’assalto alla Global Flottilla", ha detto Soave, "Ci sono state manifestazioni in varie città italiane, a Roma sono scese in piazza migliaia di persone". E Timperi ha poi concluso: "Ci sembrava una cosa carina salutarvi, darvi il buongiorno. Torniamo lunedì prossimo. Avevamo preparato una serie di collegamenti con Milano, con la stazione, e con Roma Termini. Ci dispiace per i colleghi che sono lì e che non potranno raccontarvi cosa succede".

Chi invece non è restato fermo ai blocchi di partenza è il talk show di Caterina Balivo, La Volta Buona. Su Rai 1 la conduttrice è andata in onda come da programmi, così come dovrebbe accadere questa sera, sempre su Rai 1, a Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti in prima serata.

Potrebbe interessarti anche