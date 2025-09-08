Ore 14, Milo Infante torna tra le critiche: "Potevano stare in vacanza ancora una settimana" Il talk è tornato nel pomeriggio di Rai 2 ma sui social non va bene: "Solito parterre circense".

In attesa di rivedere la versione serale del suo talk, in onda su Rai 2 tra qualche settimana, Milo Infante è tornato dalle ferie estive con il pomeridiano di Ore 14, in onda da oggi, lunedì 8 settembre 2025. Il programma, incassati buoni ascolti nell’edizione precedente, è ripartito con gli aggiornamenti sui alcuni dei casi di cronaca che negli ultimi mesi hanno scosso l’Italia e, lasciato alle spalle il Delitto di Garlasco, più volte discusso a Ore 14 Sera, si è concentrato prima sulla morte di Liliana Resinovich e poi sul delitto di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni uccisa con 29 coltellate nel garage della sua casa a Rimini, la notte del 3 ottobre 2023. In carcere, come unico indagato per la sua morte, c’è Louis Dassilva, in Tribunale il prossimo 15 settembre per la prima udienza in Corte d’Assise. Durante le scorse ore gli avvocati del 35enne, Riario Fabbri e Andrea Guidim hanno depositato la lista testi in tribunale a Rimini: ben 145 testimoni, sulla cui ammissione in aula si deve ancora decidere.

Ore 14, si riparte da Pierina Paganelli, ma sui social è bufera: "Solito parterre circense"

Ore 14 è tornato nel pomeridiano di Rai 2 dopo la pausa estiva, e con gran sorpresa del pubblico non si è parlato del Delitto di Garlasco, argomento molto discusso (e criticato) nella versione serale del talk. Più volte i telespettatori sui social si erano infuriati per la mancanza di un contraddittorio valido durante la messa in onda, e anche ora i commenti negativi non sono mancati. Su X, dove il pubblico si è immediatamente sintonizzato non appena su Rai 2 è iniziata la puntata, in tantissimi si sono scagliati contro la trasmissione e i suoi ospiti: "Mi connetto ora e vedo solito parterre circense e inviata stesso livello di dizione di una vespa vellutina. Niente nuove quindi", "Milo stai calmo! Fai venire ansia", "cco e con Pierina per ultima mi tocca andare. Grazie Milo, bentornato", "econdo me potevano stare in vacanza ancora una settimana questi di #ore14. Urge un cambio di passo se no si incappa nella senilità". Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

