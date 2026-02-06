Milo Infante fermato dalla Rai, Ore 14 pomeriggio non va più in onda: i motivi dello stop Oggi 6 febbraio inizia uno stop lunghissimo per il talk di Milo Infante che deve fare posto alla Olimpiadi di Milano Cortina 2026: quando lo rivedremo su Rai 2.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Questo pomeriggio niente Milo Infante e Ore 14. Da oggi, venerdì 6 febbraio 2026, il talk di approfondimento di Rai 2 si ferma per un lungo stop a causa delle Olimpiadi di Milano Cortina. Il secondo canale di Stato, infatti, sarà la rete ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali e trasmetterà le gare in programma quotidianamente a tutte le ore della giornata: una copertura non-stop che inevitabilmente stravolgerà i palinsesti anche di altre trasmissioni pomeridiane e serali, come BellaMa, La porta magica e Ore 14 Sera, spin-off del talk di Infante in onda al giovedì alle 21.20. Le Olimpiadi, quindi, occuperanno l’intero daytime di Rai 2, iniziando a trasmettere già alle 8.45 Mattina Olimpica, per poi chiudere con Notti Olimpiche alle 22:45 circa, oltre ovviamente a tutti gli eventi trasmessi nel mezzo e le vari edizioni del TG Olimpico (alle 11:30, 15:00. 17:00 e 19:00).

Milo Infante costretto a una pausa lunghissima: quando torna in onda Ore 14

Ore 14, il talk show condotto da Milo Infante, si prepara a una pausa forzata su Rai 2. Il programma, noto per il taglio giornalistico e l’attenzione ai casi di cronaca e attualità, si fermerà a partire da oggi pomeriggio, 6 febbraio, per lasciare spazio alla copertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, uno degli eventi televisivi più rilevanti dell’anno.

L’apertura ufficiale dei Giochi comporterà una profonda riorganizzazione dei palinsesti Rai, con un’attenzione quasi totale alle competizioni sportive, agli approfondimenti e alle dirette dagli impianti olimpici. In questo contesto, oltre a Ore 14, anche trasmissioni come BellaMa di Diaco e Lo specchio magico di Andrea Delogu, subiranno uno stop obbligatorio. Ovviamente non si tratta di un addio definitivo, sarebbe impensabile visti anche gli ottimi ascolti di Infante, ma solo temporaneo.

Il ritorno in onda, infatti, è previsto al termine delle Olimpiadi, che si concluderanno domenica 22 febbraio 2026 e, salvo variazioni di palinsesto, Ore 14 dovrebbe tornare regolarmente in onda nel pomeriggio di Rai 2 da lunedì 23 febbraio, quando Infante e il suo team riprenderanno ad accompagnare il pubblico nel racconto quotidiano dell’attualità.

