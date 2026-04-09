Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Milo Infante, Ore 14 'tagliato' dalla Rai e presto sparirà: in arrivo uno stop lunghissimo. Perché

La puntata di oggi giovedì 9 aprile 2026 del talk show della seconda rete è andato in onda in forma ridotta: presto una lunga pausa dal palinsesto

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Ore 14 va in onda in forma ridotta. La puntata di oggi giovedì 9 aprile 2026, infatti, è stata più breve del previsto, con Milo Infante costretto a cedere la linea a una diretta speciale dal Senato della Repubblica. Il conduttore del talk show del daytime di Rai 2 tornerà in onda stasera con il consueto appuntamento dello spin-off serale Ore 14 Sera, ma a breve dovrà fermarsi per un altro lungo stop. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Ore 14, la puntata di oggi ‘tagliata’: cos’è successo su Rai 2

Ooggi giovedì 9 aprile 2026 il pubblico di Rai 2 è rimasto spiazzato di fronte a un improvviso cambio di programmazione. Ore 14, infatti, è andato in onda in forma ridotta; la puntata di oggi ha infatti lasciato spazio a Rai Parlamento per lo Speciale Senato della Repubblica: Informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri sul rilancio dell’azione di Governo e sulle misure urgenti per la gestione della crisi energetica. La diretta da Palazzo Madama ha quindi costretto Milo Infante a chiudere i battenti in anticipo; confermato, invece, l’appuntamento in prima serata con lo spin-off Ore 14 Sera, che stasera tornerà in onda per una nuova puntata su Rai 2.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Milo Infante si prepara a un lungo stop: perché e cosa succederà al palinsesto, la nuova programmazione

Se da un lato, dunque, Milo Infante potrà ‘rifarsi’ della puntata ridotta già a partire da questa sera con Ore 14 Sera nel prime time di Rai 2, dall’altro non è affatto da escludere che il suo talk show sia costretto a un lungo stop a breve. Il motivo? Rai 2 è la rete che ormai da anni ospita la diretta del Giro d’Italia, che quest’anno – in occasione della 109esima edizione – partirà dalla Bulgaria l’8 maggio 2026 e si concluderà il prossimo 31 maggio con il gran finale a Roma. Gli appuntamenti quotidiani con tutte le tappe della manifestazione prenderanno verosimilmente il posto di Milo Infante e Ore 14 proprio come accaduto lo scorso anno, quando il conduttore fu costretto a quasi un mese di stop e fuori dal palinsesto (con l’eccezione di Ore 14 Sera, che continuò a seguire da vicino soprattutto i primi sviluppi dopo la riapertura del caso Garlasco).

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Milo Infante (ancora) bistrattato dalla Rai

Milo Infante (ancora) 'tagliato' dalla Rai, Ore 14 cambia orario: la nuova programmazione (ridottissima)

Tra la nuova striscia di Tommaso Cerno e la diretta con il ciclismo, il talk pomerid...
Milo Infante, ore 14 di sera non va in onda 5 febbraio

Milo Infante, Ore 14 di sera non va in onda (5 febbraio): lo stop lunghissimo e quando torna

Con l'inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, il talk Show serale di Rai 2 va in p...
Milo Infante costretto ad accorciare Ore 14 per colpa di Cerno

Milo Infante senza pace, la Rai lo ‘accorcia’ per far posto a Tommaso Cerno: cosa succede a Ore 14

Dopo la riduzione della versione serale, per non 'pestare i piedi' a Bruno Vespa, il...
Ore 14 sospeso dal 5 febbraio 2026, quando torna in onda Milo Infante

Milo Infante fermato dalla Rai, Ore 14 pomeriggio non va più in onda: i motivi dello stop

Oggi 6 febbraio inizia uno stop lunghissimo per il talk di Milo Infante che deve far...
Milo Infante

Ore 14, Milo Infante durissimo contro Casarin: lo scontro in diretta e la fuga dallo studio. Cos’è successo

Il conduttore si è scontrato con l'ospite nella puntata di ieri. Si discuteva della ...
Ore 14 Sera 9 aprile 2026

Ore 14 Sera, si torna a Garlasco con il primo perito che analizzò la camminata di Stasi

Questa sera, giovedì 9 aprile, Milo Infante torna anche sul caso Paganelli e sulla p...
Ore 14 Sera 2 aprile 2026

Ore 14 Sera, individuata l'arma del delitto di Garlasco: l'indiscrezione

Milo Infante torna su Rai 2 con una nuova puntata del suo talk in versione serale, p...
Ore 14 Sera 26 marzo 2026

Ore 14 Sera, puntata choc su Garlasco: in studio anche Manuela Bianchi e la sua verità sul caso Paganelli

Dai segreti nascosti nel pc di Chiara Poggi alla prima volta di Bianchi nello studio...
Ore 14 Sera 12 marzo 2026

Ore 14 Sera, Infante fa analizzare la cartella 'Militare' nel pc di Stasi: rivelazioni choc su Garlasco

In puntata spazio anche al referendum sulla Giustizia e alle news sulla famiglia nel...

Salute

Fuoco di Sant’Antonio

Le persone che rischiano di più e come proteggere i pazienti più fragili

LEGGI

Personaggi

Francesca Fialdini

Francesca Fialdini
Nina Palmieri

Nina Palmieri
Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan
Rosalia

Rosalia

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963