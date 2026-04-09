Milo Infante, Ore 14 'tagliato' dalla Rai e presto sparirà: in arrivo uno stop lunghissimo. Perché La puntata di oggi giovedì 9 aprile 2026 del talk show della seconda rete è andato in onda in forma ridotta: presto una lunga pausa dal palinsesto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Ore 14 va in onda in forma ridotta. La puntata di oggi giovedì 9 aprile 2026, infatti, è stata più breve del previsto, con Milo Infante costretto a cedere la linea a una diretta speciale dal Senato della Repubblica. Il conduttore del talk show del daytime di Rai 2 tornerà in onda stasera con il consueto appuntamento dello spin-off serale Ore 14 Sera, ma a breve dovrà fermarsi per un altro lungo stop. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Ore 14, la puntata di oggi ‘tagliata’: cos’è successo su Rai 2

Ooggi giovedì 9 aprile 2026 il pubblico di Rai 2 è rimasto spiazzato di fronte a un improvviso cambio di programmazione. Ore 14, infatti, è andato in onda in forma ridotta; la puntata di oggi ha infatti lasciato spazio a Rai Parlamento per lo Speciale Senato della Repubblica: Informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri sul rilancio dell’azione di Governo e sulle misure urgenti per la gestione della crisi energetica. La diretta da Palazzo Madama ha quindi costretto Milo Infante a chiudere i battenti in anticipo; confermato, invece, l’appuntamento in prima serata con lo spin-off Ore 14 Sera, che stasera tornerà in onda per una nuova puntata su Rai 2.

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Milo Infante si prepara a un lungo stop: perché e cosa succederà al palinsesto, la nuova programmazione

Se da un lato, dunque, Milo Infante potrà ‘rifarsi’ della puntata ridotta già a partire da questa sera con Ore 14 Sera nel prime time di Rai 2, dall’altro non è affatto da escludere che il suo talk show sia costretto a un lungo stop a breve. Il motivo? Rai 2 è la rete che ormai da anni ospita la diretta del Giro d’Italia, che quest’anno – in occasione della 109esima edizione – partirà dalla Bulgaria l’8 maggio 2026 e si concluderà il prossimo 31 maggio con il gran finale a Roma. Gli appuntamenti quotidiani con tutte le tappe della manifestazione prenderanno verosimilmente il posto di Milo Infante e Ore 14 proprio come accaduto lo scorso anno, quando il conduttore fu costretto a quasi un mese di stop e fuori dal palinsesto (con l’eccezione di Ore 14 Sera, che continuò a seguire da vicino soprattutto i primi sviluppi dopo la riapertura del caso Garlasco).

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Ore 14 Rai 2 21:20

Ore 14 Rai 2 21:20

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