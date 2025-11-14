Ore 14, Milo Infante cancellato (ancora) dalla Rai: perché salta la puntata di oggi 14 novembre Anche oggi il rotocalco del daytime pomeridiano di Rai 2 salterà l’appuntamento per fare spazio al match di Jannik Sinner: nuovo stop e quando torna in onda

Nuovo stop per Milo Infante. La puntata di Ore 14 di oggi venerdì 14 novembre 2025, non andrà in onda. Dopo avere saltato la puntata di ieri ed essere ‘slittato’ in seconda serata con ore 14 Sera (QUI il recap della puntata di ieri), dunque, questo pomeriggio Infante dovrà fermarsi ancora una volta. Scopriamo perché e quando tornerà in onda.

Perché oggi Ore 14 non va in onda su Rai 2 (venerdì 14 novembre 2025)

Sono giorni abbastanza turbolenti per Milo Infante e per la programmazione di Ore 14, messa sottosopra dall’approdo del tennis nel palinsesto. Dopo avere saltato la puntata di ieri, infatti, anche lo spin-off serale Ore 14 Sera è stato costretto a ‘slittare’ in seconda serata, rinviando la diretta per fare spazio al match delle ATP Finals tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz.

Anche oggi venerdì 14 novembre 2025, dunque, Ore 14 non andrà in onda. Ancora una volta Milo Infante dovrà lasciare spazio allo sport, e in particolare al tennis. Proprio alle 14, infatti, va in scena il terzo e ultimo match della fase a gironi di Jannik Sinner, impegnato contro l’americano Ben Shelton. Inutile sottolineare come il tennista altoatesino sia diventato un vero e proprio fenomeno in Italia; basti pensare che il suo incontro con Zverev è stato seguito da quasi 3 milioni di spettatori su Rai 2, che oggi – seppure in un altro orario – sogna un altro piccolo boom. Il match delle ATP Finals – Sinner-Shelton sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 2 (streaming gratuito disponibile su RaiPlay, tramite app o sito ufficiale); appuntamento a partire dalle ore 14:00 circa. Ore 14 sarà l’unico programma del daytime della seconda rete a saltare. Pierluigi Diaco con Bellamà (ore 16.10) e Andrea Delogu con La Porta magica (ore 17) andranno regolarmente in onda.

Quando torna in onda Milo Infante: la prossima puntata

In un’annata segnata da numerosi stop (dai Mondiali di Atletica di settembre a scioperi vari), dunque, Ore 14 salterà un altro appuntamento. Dopo quest’ ‘weekend lungo’, però, Milo Infante tornerà regolarmente al timone del daytime pomeridiano di Rai 2. Ore 14 tornerà infatti in onda a partire da lunedì 17 novembre 2025 nel consueto slot delle ore 14 sulla seconda rete e in diretta streaming su RaiPlay.

