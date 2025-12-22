Milo Infante, Ore 14 non va più in onda su Rai 2: lungo stop, chi lo rimpiazza e quando torna
Da oggi – 22 dicembre 2025 - Ore 14 va in pausa per Natale: Infante si gode il successo del suo format e si prepara a tornare a gennaio 2026: ecco la data.
Da oggi, lunedì 22 dicembre, su Rai 2 salta l’appuntamento con Ore 14, il programma di approfondimento sulla cronaca condotto da Milo Infante. Il gioiellino della seconda rete, ormai diventato un appuntamento molto seguito del daytime televisivo, ha chiuso i battenti nel 2025 con l’ultima puntata trasmessa lo scorso venerdì 19 dicembre. A partire da questo pomeriggio, e per tutta la durata delle festività, la fascia pomeridiana di Rai 2 entra in clima natalizio con una programmazione completamente stravolta.
Ore 14: Milo Infante non va più in onda da oggi 22 dicembre
I telespettatori appassionati di cronaca in TV dovranno fare a meno di Milo Infante per qualche settimana (QUI la sua intervista a Libero Magazine). Da oggi, lunedì 22 dicembre, Ore 14 è ufficialmente in pausa natalizia.
Per la trasmissione è terminato un 2025 coi fiocchi, caratterizzato da ascolti stabilmente sopra il milione di telespettatori e spesso in scia a La Volta buona su Rai 1. Inoltre, Ore 14 è diventata un punto di riferimento nel vasto panorama delle trasmissioni televisive dedicate alle indagini sul delitto di Chiara Poggi, grazie alla presenza quotidiana di un parterre di opinionisti preparati (nonostante l’addio con polemica di Roberta Bruzzone) e alle frequenti ospitate dei protagonisti principali del caso di Garlasco.
L’arrivederci di Milo Infante: "Risultati importanti"
Milo Infante ha annunciato lo stop delle puntate di Ore 14 al termine della puntata dello scorso venerdì, l’ultima del 2025. Il conduttore romano, che ha lanciato il programma nell’autunno 2020, ha salutato il suo pubblico con parole d’orgoglio per i risultati ottenuti negli ultimi mesi:
"Ci sono tante cose che vorremmo dirvi, ma l’unica davvero importante è ringraziarvi dell’affetto che quotidianamente ci dimostrate. Noi non abbiamo certezze granitiche e soprattutto non cerchiamo di imporre il nostro pensiero agli altri. Cerchiamo di accompagnarvi in una narrazione che spesso non ci piace, ma con cui purtroppo dobbiamo fare i conti. Grazie ancora, perché Ore 14 e Ore 14 di Sera sono trasmissioni importanti. In queste settimane siamo stabilmente sopra il milione di telespettatori, un risultato rilevante per questa fascia oraria e per la nostra Rai 2."
Quando torna in onda Ore 14 su Rai 2
Oltre a Ore 14, è in pausa invernale anche Ore 14 di Sera, lo spin-off serale che dalla scorsa primavera occupa con ottimi risultati lo slot del giovedì sera di Rai 2. Infante non ha ancora ufficializzato la data del ritorno delle due trasmissioni, parlando genericamente di una ripresa a gennaio 2026. Tuttavia, sembra scontato che Ore 14 riaprirà i battenti subito dopo l’Epifania, così come successo lo scorso anno, quindi mercoledì 7 gennaio 2026. Ore 14 di Sera dovrebbe riprendere le emissioni il giorno seguente, giovedì 8 gennaio.
Ore 14 si ferma: come cambia la programmazione di Rai 2
Senza l’appuntamento quotidiano con Infante, a partire da domani la fascia del primo pomeriggio di Rai 2 durante le feste sarà totalmente dedicata ai film natalizi. Quest’oggi, invece, sarà trasmessa la seconda manche dello slalom di Alta Badia, seguita da Bellamà di Pierluigi Diaco, che anticiperà la messa in onda alle ore 14:40.
La programmazione di Rai 2 alle ore 14 durante le festività
(Fonte: guida TV Raiplay)
- Martedì 23 dicembre: Il tesoro di Natale
- Mercoledì 24 dicembre: Un Natale, tre Nick e un destino
- Giovedì 25 dicembre: Il mio ballo di Natale
- Venerdì 26 dicembre: Il gioioso Natale di Mrs. Miracle
- Lunedì 29 dicembre: Natale a Biltmore
