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Ore 14, Milo Infante durissimo contro Casarin: lo scontro in diretta e la fuga dallo studio. Cos’è successo

Il conduttore si è scontrato con l'ospite nella puntata di ieri. Si discuteva della famiglia nel bosco, e uno scoop (non verificato) ha spaccato in due lo studio.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Una discussione sempre più tesa, un blocco pubblicitario e poi la sedia vuota. È quello che è successo ieri a Ore 14, il programma di Rai 2 condotto da Milo Infante, durante un acceso confronto sulla famiglia nel bosco. E in particolar modo su Catherine, la madre dei tre bambini che a quanto pare si è resa irreperibile ai giornalisti. L’ospite Alessandro Casarin, però, ha rivelato uno scoop sulla donna, trovando l’opposizione dura (ma corretta) di Infante. Uno scontro che avrebbe spinto l’ex direttore della TGR ad abbandonare lo studio durante la pausa pubblicitaria. Ecco i dettagli.

Ore 14, lo scontro inatteso tra Milo Infante e Alessandro Casarin

Il casus belli è una notizia dell’ultim’ora. Catherine, la madre della famiglia nel bosco che per mesi si è resa irreperibile ai giornalisti, sarebbe pronta a uscire con un libro. E avrebbe già accordi con una tv australiana e, con ogni probabilità, una tv commerciale italiana — forse Canale 5 – per presentare la sua opera. A raccontarlo, nel corso della diretta di ieri di Ore 14, è stato l’ospite Alessandro Casarin, che davanti a Milo Infante ha spiegato: "Una collega mi segnala che Catherine esce con un libro e lo presenterà a una tv australiana. Proviamo a chiedere quanto ha preso dalla tv australiana e da una tv commerciale italiana?".

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Ma è stato proprio il riferimento alla tv commerciale italiana a scatenare la reazione di Infante. Che ha tentato subito di smontare il ragionamento di Casarin: "Catherine non parla coi giornalisti, parla pochissimo e parla solo con chi si fida". Una risposta che Casarin non ha accettato, ribadendo il punto: "Parla con la tv australiana e con una tv commerciale italiana".

La ‘fuga’ di Casarin dallo studio di Infante

A questo punto, il confronto si è fatto più acceso. Infante ha cercato una via d’uscita quasi filosofica: "Forse Catherine non parla coi giornalisti e non si fida della politica e non si fida di magistrati e giudici". Ma l’ospite non ha mollato l’osso: "Eh, bell’esempio". È partita quindi la pubblicità, senza che però i toni avessero superato il limite della decenza. Eppure al ritorno in onda, la seduta di Casarin era vuota. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, l’ospite avrebbe lasciato la postazione di sua spontanea volontà, visibilmente indispettito per quanto era appena accaduto. Non si tratterebbe quindi di una cacciata da parte di Milo Infante, ma di una scelta autonoma di Casarin. Anche se questo dettagli non rende meno amaro l’epilogo dello scontro.

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