Milo Infante fermato dalla Rai, lungo stop per Ore 14: perché non va più in onda A partire da oggi lunedì 15 settembre 2025 il rotocalco del daytime andrà in pausa per fare spazio allo sport: quando torna in onda, confermata la prima serata

Stop anticipato (e temporaneo) per Milo Infante. A partire da oggi lunedì 15 settembre 2025, infatti, Ore 14 non andrà in onda e si prenderà una lunga ‘pausa’ per fare spazio allo sport con i Mondiali di Atletica e i Mondiali di Pallavolo maschile. Confermato invece il prossimo appuntamento in prima serata di Ore 14 Sera fissato per giovedì 18 settembre. Scopriamo tutta la nuova programmazione nel dettaglio.

Stop a Ore 14: perché Milo Infante non va in onda su Rai 2

Sarà (quasi) una settimana senza Milo Infante su Rai 2. A partire da oggi lunedì 15 settembre 2025, infatti, Ore 14 non andrà in onda nel consueto slot del daytime del pomeriggio della seconda rete. Il motivo? Milo Infante si prenderà una ‘pausa’ per lasciare spazio allo sport. Dalle 13:30, infatti, su Rai 2 andranno in onda i Mondiali di Atletica in diretta da Tokyo con la telecronanca di Luca Di Bella e il commento tecnico Stefano Tilli e Guido Alessandrini, appuntamento fisso fino al prossimo 21 settembre 2025. A seguire, inoltre, da domani spazio anche al volley con i Mondiali di Pallavolo, che prenderanno il ‘posto’ di BellaMa’ di Pierluigi Diaco nel palinsesto a partire dalle ore 15:25 sia domano che giovedì. Dopo il trionfo dell’Italvolley femminile anche gli uomini di Ferdinando De Giorgi cercheranno l’impresa prima col Belgio (martedì) poi con l’Ucraina (giovedì) nel girone F della competizione.

Ore 14 Sera confermato: il prossimo appuntamento e quando torna in onda Milo Infante

A partire da oggi Ore 14 è dunque ufficialmente in ‘pausa’ e non andrà in onda su Rai 2 per fare spazio ai Mondiali di Atletica nel pomeriggio. Confermato invece l’appuntamento con lo spin-off serale Ore 14 Sera. Dopo il debutto della scorsa settimana (5,5% di share e 648mila spettatori negli ascolti tv), infatti, giovedì 18 settembre 2025 il programma condotto da Milo Infante tornerà in onda in prima serata su Rai 2 per la seconda puntata stagionale. Per quanto riguarda invece l’appuntamento pomeridiano bisognerà attendere il prossimo 22 settembre, quando Ore 14 tornerà in onda e a pieno regime sulla seconda rete della tv pubblica nel consueto slot delle 14:00 dopo il Tg2.

