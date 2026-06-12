Ore 14, Giorgino e altri 4 nomi (sorprendenti) per rimpiazzare Milo Infante: ma il favorito è un big. Di chi si tratta Con il passaggio del conduttore a Mediaset si aprono nuovi scenari per il programma: spunta l’ex mezzobusto del Tg1, ma in pole rimane Salvo Sottile

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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L’addio di Milo Infante apre nuovi scenari in casa Rai. Con il passaggio del conduttore a Mediaset, infatti, Ore 14 è ora alla ricerca di un nuovo padrone di casa. Chi sarà il nuovo volto del programma di punta del daytime pomeridiano di Rai 2 nel dopo-Infante? Stando alle ultime indiscrezioni, i vertici di viale Mazzini starebbero valutando ben cinque nomi. Scopriamo di chi si tratta e tutti i dettagli.

Ore 14, l’addio di Milo Infante

Il mancato accordo (soprattutto a livello economico) con Milo Infante che ha portato all’addio del conduttore di Ore 14 rappresenta quasi un caso in Rai, come ammesso anche dall’amministratore delegato Giampaolo Rossi. Ora, però, è tempo di guardare al futuro: da chi ripartirà l’informazione di Rai 2? Archiviata la delusione Infante – sbarcato in Mediaset con un contratto più remunerativo e più spazio in tv – i vertici della tv di Stato devono individuare il volto da cui ripartirà Ore 14 nella prossima stagione televisiva. Il nome più suggestivo (e allo stesso tempo più complicato) sembrava essere quello di Massimo Giletti, che ha perso decisamente quotazioni dal momento che si tratterebbe di un appuntamento quotidiano, difficilmente in linea con le richieste del conduttore de Lo Stato delle Cose abituato a quello settimanale. In pole position, dunque, rimane Salvo Sottile. Il volto di FarWest potrebbe traslocare da Rai 3 a Rai 2 e raccogliere l’eredità di Infante ma, stando agli ultimi rumor, ci sarebbero anche altri candidati.

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I possibili successori di Infante su Rai 2: le ipotesi

Tra gli altri nomi papabili per il futuro di Ore 14 c’è anche quello di Tiberio Timperi, nell’ultima stagione al timone di 1mattina News, ma non solo; stando a quanto ipotizzato dal portale BubinoBlog la Rai potrebbe valutare anche il giornalista Alessio Zucchini. In corsa ci sarebbe anche Gianluca Semprini, ma la vera novità sarebbe Francesco Giorgino. L’ex mezzobusto del Tg1 rappresenterebbe un colpo a effetto (seppure ‘interno’) e il nome giusto a cui affidare il racconto della cronaca. Per Giorgino si tratterebbe inoltre di un bel ‘salto’ dopo avere condotto la seconda serata di Rai 1 con XXI secolo – Quando il presente diventa futuro. Quel che è certo è che il nome del successore di Infante che prenderà le redini di Ore 14 verrà reso noto a breve; probabilmente si tratta di una questione di settimane.

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