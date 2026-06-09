Ore 14, che fine fa senza Milo Infante: chi è l’erede designato del conduttore che trasloca a Mediaset
Con il passaggio del conduttore tre le fila del Biscione il futuro del programma di Rai 2 è un’incognita: da Sottile a Giletti, tutte le ipotesi e gli scenari
Il futuro di Ore 14 è un’incognita. Con la notizia del probabile passaggio a Mediaset di Milo Infante, conduttore e padrone di casa del programma da più di cinque anni, si aprono infatti diversi scenari. A chi sarà affidato il daytime del pomeriggio di Rai 2? Cosa ne sarà della trasmissione? Scopriamo tutti i dettagli analizziamo la situazione.
Ore 14, l’addio di Milo Infante
La possibile partenza di Milo Infante destinazione Mediaset apre inevitabilmente una riflessione sul futuro di Ore 14, il programma che dal 2020 rappresenta uno dei punti di forza del daytime di Rai 2. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il conduttore sarebbe ormai a un passo dal trasferimento a Cologno Monzese, dove lo attenderebbe un ruolo di primo piano e un nuovo progetto in prima serata (tra le ipotesi sul tavolo ci sarebbe anche quella di affidargli Dentro la Notizia, in sostituzione di Gianluigi Nuzzi). Se il passaggio dovesse concretizzarsi, Rai perderebbe uno dei volti più riconoscibili della seconda rete. Sotto la guida di Infante, infatti, Ore 14 è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel daytime pomeridiano della tv, con ascolti sempre in crescita e in grado di competere anche con le reti ammiraglie (come testimoniato dalla media oltre l’8,5% dell’ultima edizione). Proprio per questi motivi appare difficile immaginare una chiusura della trasmissione. Più probabile, invece, che Rai 2 scelga di proseguire sulla strada della cronaca e dell’attualità, cercando un nuovo conduttore capace di raccogliere l’eredità lasciata da Infante.
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I possibili successori di Infante su Rai 2: le ipotesi
La successione di Milo Infante si annuncia dunque come uno dei nodi più difficili da sciogliere in casa Rai in vista della prossima stagione. Tra i nomi più papabili potrebbe esserci quello di Salvo Sottile, volto navigato in ambito cronaca già familiare al pubblico Rai per garantire continuità editoriale al programma. Alla guida di FarWest ha ottenuto buoni risultati e conosce bene i meccanismi della televisione quotidiana, avendo condotto per diversi anni I Fatti Vostri. Più suggestiva, ma decisamente più complessa, l’ipotesi Massimo Giletti. Il conduttore piemontese rappresenterebbe un colpo di grande impatto per la rete. La sua esperienza nel racconto della cronaca e dei temi di attualità è indiscutibile, ma da molti anni è impegnato solo in programmi settimanali. Sullo sfondo restano altre possibili alternative, come Tiberio Timperi o Serena Bortone, anche se al momento sembrano scenari meno accreditati. Non si può escludere nemmeno una revisione completa della fascia delle 14, con un ritorno all’intrattenimento sul modello di Detto Fatto. Tuttavia, in una fase storica in cui i programmi di cronaca continuano a garantire ascolti e interesse (anche e soprattutto ‘grazie’ al delitto di Garlasco), l’ipotesi appare poco probabile, anche per non entrare in competizione con La Volta Buona di Caterina Balivo.
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