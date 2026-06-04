Ore 14 di Sera, perché Milo Infante salta la puntata del 4 giugno: la beffa della Rai Ore 14 di Sera non va in onda il 4 giugno per il Golden Gala: lo slittamento di Milo Infante favorisce il debutto di Quarto Grado al giovedì sera. Ecco il nuovo calendario.

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Niente Ore 14 di Sera stasera in tv su Rai 2. Milo Infante e la sua squadra di ospiti ed esperti non andranno in onda oggi – 4 giugno 2026 – nel consueto slot del giovedì sera. Il programma, che accende i riflettori sui principali casi di cronaca nera italiana, lascia infatti spazio a uno degli eventi sportivi più attesi della stagione dell’atletica leggera. Si tratta comunque di un semplice rinvio: ecco quando verrà recuperata la puntata.

Perché Ore 14 di Sera non va in onda oggi, 4 giugno 2026

Dalle ore 21 su Rai 2 è in programma il Golden Gala Pietro Mennea, la tradizionale tappa romana della Diamond League. L’evento è tra i più attesi della stagione dell’atletica leggera e porterà allo Stadio Olimpico numerose stelle del panorama mondiale.

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Gli italiani in gara saranno 18, tra cui Marcell Jacobs, che proverà a rilanciarsi nei 100 metri maschili affrontando avversari del calibro di Noah Lyles (oro olimpico a Parigi 2024) e Letsile Tebogo. Tra i protagonisti più attesi c’è anche l’oro mondiale indoor e bronzo olimpico Andy Diaz, già vincitore della Diamond League in tre occasioni (2022, 2023, 2025), tra i favoriti nel salto triplo. Assente invece Mattia Furlani, stella italiana del salto in lungo: il 21enne laziale è stato fermato da un infortunio dopo la vittoria a Shanghai/Keqiao.

Milo Infante chiude (forse) venerdì 5 giugno: la nuova programmazione

Per lasciare spazio ai campioni della Diamond League, Ore 14 di Sera non andrà quindi in onda il 4 giugno, ma slitterà di 24 ore, con la trasmissione prevista venerdì 5 giugno in prima serata su Rai 2.

Questo spostamento genera anche un curioso effetto di palinsesto: la cronaca in tv del giovedì sera sarà infatti affidata a Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi impegnato su due appuntamenti consecutivi tra stasera e domani. Una piccola beffa per Infante che nel corso delle passate settimane si era costruito una posizione forte nella classifica degli ascolti di questo giorno della settimana, lasciando inoltre campo libero al suo rivale televisivo che potrebbe conquistare un ottimi risultato di share. La sfida tra Ore 14 di Sera e Quarto Grado andrà quindi in scena solo venerdì 5 giugno e potrebbe rappresentare l’ultimo confronto diretto della stagione. Il calendario di Rai 2, infatti, indica questa come l’ultima puntata stagionale dello spin-off serale di Ore 14, che dovrebbe poi andare in pausa estiva per tornare a settembre. La programmazione RaiPlay conferma inoltre che giovedì 9 giugno in prima serata non ci sarà Infante ma la serie francese La sottile linea della vendetta.

Tuttavia, secondo quanto apprende Libero Magazine da fonti interne, sarebbe ancora in corso una valutazione tra Milo Infante e la Rai su un possibile prolungamento della stagione di alcune settimane. Una scelta che avrebbe una logica editoriale precisa: sfruttare l’attenzione mediatica sul caso di Garlasco, che in questi giorni sta vivendo sviluppi cruciali nell’indagine della Procura di Pavia, con la possibile richiesta di rinvio a giudizio del 38enne Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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