Milo Infante, Ore 14 di sera non va in onda (5 febbraio): lo stop lunghissimo e quando torna

Con l'inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, il talk Show serale di Rai 2 va in pausa a partire da stasera 5 febbraio

Milo Infante, ore 14 di sera non va in onda 5 febbraio
RaiPlay

Si ferma momentaneamente l’avventura di Milo Infante al timone di Ore 14 di Sera. Stasera, giovedì 5 febbraio, lo spinf-off serale del programma pomeridiano di Rai 2 non andrà in onda. Non si tratta di una sosta breve, bensì di uno stop piuttosto lungo che costringerà il conduttore a restare ai box per diverse settimane. Ecco tutti i dettagli.

Ore 14 di sera non va in onda: il motivo dello stop (5 febbraio)

Ore 14 di Sera ha chiuso i battenti giovedì scorso, con l’ultima puntata che ha incassato il 5.7% di share. A partire da stasera, la versione in prime time del programma si fermerà per un mese esatto a causa delle Olimpiadi di Milano-Cortina che monopolizzeranno il palinsesto della seconda rete per le prossime due settimane. Milo Infante tornerà con il suo talk serale giovedì 5 marzo 2026 e dovrebbe resterà in onda fino al prossimo maggio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Si ferma anche ore 14: perché

Lo stop di Ore 14 di sera non è l’unica novità che interessa Milo Infante. I fan del programma di Rai 2, infatti, dovranno fare a meno anche della versione pomeridiana. Quella trasmessa oggi sarà l’ultima puntata prima di uno stop di circa 3 settimane. Anche Ore 14 si fermerà per le lasciare spazio alle Olimpiadi invernali fino alla lunedì 23 febbraio 2026, data del ritorno in onda della trasmissione pomeridiana di Rai 2.

Il futuro di Milo Infante

Al netto dello stop dei suoi due programmi, non si conosce ancora quale sarà il futuro di Milo Infante nella prossima stagione televisiva. La Rai non si è ancora sbilanciata sulla conferma di Ore 14 e del suo spin-off serale, che quindi rimangano un punto interrogativo dei palinsesti dell’annata televisiva che partirà il prossimo settembre. Tuttavia, visti gli ottimi numeri degli ascolti rimediati da entrambi i programmi, la speranza è di ritrovare in onda tutta la squadra anche nella prossima stagione.

Ore 14 e Ore 14 Sera, il nuovo calendario con le Olimpiadi: quando si ferma il talk

  • Ore 14 – ultima puntata giovedì 5 febbraio e ritorno in onda lunedì 23 febbraio 2026, ore 14 Rai 2
  • Ore 14 Sera – ultima puntata giovedì 29 gennaio e ritorno in onda giovedì 5 marzo 2026, ore 21.20 Rai 2

