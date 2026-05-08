Ore 14 da oggi non va più in onda, l'autogol della Rai: Milo Infante cancellato (ma salva il serale) La trasmissione del pomeriggio Rai 2 verrà sostituita a partire da oggi, venerdì 8 maggio 2026, dal Giro d'Italia. Ma sorgono dubbi sul tempismo e sulle motivazioni.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Stop a Ore 14 da oggi, per fare spazio al Giro d’Italia su Rai 2. La scelta dell’azienda è chiara, anche se a lasciare perplessi sono le tempistiche, dato il momento cruciale che sta vivendo l’indagine su Garlasco. Il programma di Milo Infante, da mesi finestra centrale sulla vicenda del delitto Poggi, non verrà totalmente cancellato ma in qualche modo ‘dimezzato’, dato che solo l’appuntamento serale resterà al suo posto. Eppure le soluzioni alternative, che avrebbero garantito a Infante maggiore continuità, di certo non mancavano. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Ore 14, lo stop Rai (discutibile) a Milo Infante

La puntata di ieri di Ore 14 è stata l’ultima della stagione in corso. Lo si apprende da Fanpage.it e subito la discussione è accesissima, perché il programma di Infante che continua a macinare ascolti record sarà rimpiazzato dal Giro. Da oggi, venerdì 8 maggio, Rai 2 darà infatti spazio in palinsesto al racconto della gara ciclistica, previsto dalle ore 14:05 alle ore 17:00. Poi riprenderà la solita programmazione, con La porta magica di Andrea Delogu.

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Una scelta che solleva diversi interrogativi, in primis sull’opportunità di stoppare uno show così seguito proprio adesso che la vicenda di Garlasco sta entrando nel vivo. Le recenti convocazioni Sempio, Marco Poggi e delle sorelle Cappa hanno riacceso il dibattito tv sul delitto avvenuto quasi 20 anni fa. Ma tutto questo potrà essere raccontato da Milo Infante solo in parte, e comunque non più nello slot quotidiano del primo pomeriggio.

A restare in piedi sarà invece Ore 14 Sera, che dovrebbe proseguire in prima serata fino a venerdì 5 giugno, secondo questa scaletta:

7 maggio alle ore 21:20 su Rai2

alle ore 21:20 su Rai2 14 maggio non andrà in onda, sostituito dall’ Eurovision Song Contest

15 maggio ore 21:20 su Rai2

21 maggio ore 21:20 su Rai2

28 maggio ore 21:20 su Rai2

5 giugno ore 21:20 su Rai2.

Il successo clamoroso di Ore 14 e l’ipotesi Rai 3

A dispetto delle decisioni aziendali, Ore 14 ha dimostrato quest’anno una solidità invidiabile. La trasmissione di Infante gode ormai di un’ottima reputazione e di un pubblico di fedelissimi, come dimostrato dagli ascolti delle ultime puntate. Il 4 maggio, ad esempio, il programma si è attestato sul 9.5% di share con 1.034.000 spettatori, mentre il 6 maggio scorso ha toccato addirittura il 10.9% di share e ben 1.145.000 spettatori totali (risultato eccellente per Rai 2). Per questo ci si interroga su uno stop che potrebbe danneggiare la Rai più del previsto. Sarebbe stato forse più logico spostare il Giro d’Italia su Rai 3, e lasciare intatto lo spazio di Infante. Ma tant’è. Questo è quanto è stato deciso ai piani alti.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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