Seconda puntata per Ore 14. Il talk di Milo Infante oggi, martedì 9 settembre 2025, è andato in onda con l’appuntamento numero due di questa nuova edizione e, ancora una volta, ha scatenato i social. In attesa che torni su Rai 2 la versione serale del programma, che ha registrato buoni ascolti, il pubblico ha ripreso a seguire il giornalista al pomeriggio, quando il contenitore tratta i casi di cronaca che stanno maggiormente facendo discutere nel nostro Paese.

Alla presenza di Roberta Bruzzone e Monica Leoffreddi, in collegamento, e di Azzurra Barbuti, Candida Morvillo, Alessia Lautone e Saverio Macrì, in studio, Infante ha aggiornato i telespettatori sulla morte di Silvana Damato, la donna di 69 anni trovata cadavere nella sua casa in provincia di Milano, ma anche su Alessandro Impagnatiello e le motivazioni con cui la Corte d’Assise d’appello ha escluso la premeditazione nella sentenza della sua condanna all’ergastolo. Spazio poi alle novità sul caso di Liliana Resinovic e il mistero della scheda di memoria della gopro di Sebastiano Visintin: tutti i video registrati il 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa della donna, sono stati cancellati riformattando la scheda.

Milo Infante e Ore 14 ancora sotto la mira dei social: "Un frullato di ovvietà"

Appena va in onda su Rai 2, per Ore 14, Milo Infante e i suoi opinionisti non c’è scampo. I telespettatori sui social sono pronti, tastiera alla mano, a criticare aspramente tutto e tutti. Ad essere sotto accusa degli utenti di X, questa volta, non solo le tematiche, ma anche gli ospiti, a cominciare dalla giornalista Azzurra Barbuto: "Azzurra, per favore taci", "Questa ne capisce anche meno di Candida, Macrì tra poco si dà fuoco". Non sono mancati neppure commenti più generici, ma sempre al vetriolo: "Un frullato di ovvietà servito ad #ore14", "Comunque #ore14 ha perso molta credibilità #ore14!!!! Non ce la posso fare a seguire !!! Milo se non provvedi non ti guarderà più nessuno", "C’è un aria da osteria e anche da circo", "Che circo..".

