Ore 14, Salvo Sottile cancellato dalla Rai: perché salta la puntata di oggi 25 settembre 2026 Non sarà possibile seguire l'appuntamento di oggi, venerdì 25 settembre 2026, con "Ore 14" a causa di una precisa scelta della Rai, ecco il motivo inaspettato

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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E’ iniziata da poche settimane la nuova stagione di "Ore 14" con Salvo Sottile alla guida e uno stile inalterato rispetto al passato, ma chi volesse seguirla nel pomeriggio di oggi, 25 settembre 2026 dovrà rinunciare. Il format di cronaca, che ha esordito ieri nella sua versione in prima serata, non andrà infatti in onda a causa di una precisa scelta da parte della Rai.

Ore 14 non in onda oggi 25 settembre 2026: la motivazione

Salta oggi, venerdì 25 settembre 2026, l’appuntamento con "Ore 14". Si tratta di una mossa decisa dalla Rai, legata a un motivo ben preciso, la necessità di lasciare il posto in palinsesto a un evento importante che viene trasmesso in diretta e che può catalizzare l’attenzione di tantissimi appassionati.

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Il riferimento è alla prima giornata delle regate preliminari dell’America’s Cup, manifestazione seguita da chi ama la vela e non solo, giunta a Napoli. L’inizio della gara è fissato proprio per le ore 14, momento in cui sono previste le regate di flotte, in cui quindi le varie squadre, tra cui anche la nostra Luna Rossa (in sfida con due imbarcazioni, così come New Zealand) , si sfideranno le une contro le altre.

L’appuntamento con le gare preliminari proseguirà fino a domenica, quando è previsto il Match Race, che consentirà di stabilire l’imbarcazione che conquisterà le gare di settembre.

La Rai si è aggiudicata i diritti per trasmettere in diretta l’evento su Rai2, a partire dalle ore 14, chi non potesse essere davanti alla Tv a quell’ora potrà comunque seguirlo in streaming gratuitamente su PC, smartphone, tablet o smart Tv grazie a RaiPlay.

Questa la programmazione odierna dell’emittente:

13:00 – TG2 GIORNO

13:30 – TG2 Eat Parade

13:50 – TG2 Sì, Viaggiare

14:00 – 38° America’s Cup: Regata Preliminare del 25/09/2026

16:00 – Bella – Ma’ – Puntata del 25/09/2026

17:00 – Squadra Speciale Cobra 11 – Gli angeli della morte

"Ore 14" tornerà comunque regolarmente in onda a partire da lunedì prossimo nel suo orario consueto, sempre in prima linea per approfondire i casi di cronaca più importanti. Il modo di agire della Tv di Stato non rappresenta comunque una novità assoluta, anche nella scorsa stagione, infatti, quando al timone c’era Milo Infante la trasmissione era stata messa in pausa momentaneamente per lasciare spazio agli eventi sportivi. Una mossa che aveva già allora scatenato malcontento sia nei telespettatori sia nel giornalista, oggi volto Mediaset, che avrebbero preferito che lo sport venisse "dirottato" su Rai Sport, rete visibile in chiaro a tutti.

L’America’s Cup sarà visibile integralmente anche agli abbonati Sky sul canale Sky Sport Max, oltre che in streaming su Sky Go.

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