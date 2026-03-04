Ore 14, altra batosta per Milo Infante: il talk si accorcia per fare spazio a Tommaso Cerno
Dopo la riduzione della versione serale, per non 'pestare i piedi' a Bruno Vespa, il programma pomeridiano slitta per far posto a 'Due di picche'.
Ore 14 è appena tornato in onda dopo il lungo stop causa Olimpiadi di Milano Cortina, e già deve fare i conti con problemi di palinsesto. Il talk di Milo Infante, dopo che negli anni ha dovuto lottare per proteggere i suoi approfondimenti (vedi qui la bagarre con Caterina Balivo), assicurandosi con il tempo la fiducia di un folto pubblico, ora deve cedere parte del suo tempo per far posto a Tommaso Cerno e il suo ‘Due di picche‘. L’ex senatore debutterà infatti su Rai 2 lunedì 9 marzo 2026 con una striscia quotidiana e le sue riflessioni sull’attualità e, a quanto pare, andrà in onda proprio alle 14, orario fisso di Infante, da cui inoltre il talk prende il nome. Cinque minuti in meno in apertura quindi per il giornalista che prenderà la linea alle 14.05 per poi cederla in anticipo a Rai Sport causa ciclismo.
Milo Infante costretto ad accorciare Ore 14 per colpa di Cerno: che succede
Ancora cambi per Ore 14. Il talk pomeridiano di Milo Infante, dopo il lungo stop di febbraio e quello in arrivo a maggio causa del Giro d’Italia, si vede di nuovo costretto ad accontentare le esigenze del palinsesto di Rai 2. Sulla seconda rete, infatti, è in arrivo ‘Due di picche‘ con Tommaso Cerno, striscia inizialmente prevista prima del Tg delle 13 ma che, come fa notare Davide Maggio, pare non abbia incontrato in favori del notiziario. Per fare posto all’ex senatore, quindi, il canale ha deciso di far slittare di 5 minuti proprio Ore 14 che già, da lunedì 9 marzo, dovrà cedere la linea in anticipo al ciclismo. Neanche 50 minuti di trasmissione, anzi forse saranno 45, per Infante e il suo pubblico che ogni pomeriggio fa registrare a Rai 2 ottimi ascolti. E se ci mettiamo anche la chiusura anticipata della versione serale, quella di Ore 14 Sera, per non scontrarsi con Bruno Vespa e Porta a Porta, proprio nell’orario di punta con i diretti competitor in onda (Dritto e Rovescio e PiazzaPulita), è doveroso ammettere che Infante non sta avendo vita facile in casa Rai. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
