Milo Infante, furia in Tv dopo l'aggressione all'inviato di Ore 14: "Atto vigliacco", cos'è successo a Crans Montana

Un'inviata di Ore 14 è stata aggredita a Crans Montana, luogo dell'incendio dove hanno perso la vita tanti ragazzi. Milo Infante ha condannato duramente l'episodio

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Milo Infante
RaiPlay

Ormai da qualche giorno inviati di Tv e carta stampata sono presenti quasi in pianta stabile a Crans Montana, in Svizzera, per raccontare della tragedia avvenuta all’ultimo dell’anno, dove si è sviluppato un incendio di vaste dimensioni presso un locale in cui erano presenti tanti giovanissimi, molti dei quali minorenni. Le vittime sono state diverse, alcune anche di origine italiana, ma non è purtroppo escluso che il numero possa aumentare visto che alcuni dei giovani sono ancora ricoverati (alcuni al Niguarda di Milano) in gravi condizioni.

Lavorare sul posto sta però diventando estremamente difficile, dopo l’aggressione subita dall’inviato Rai Domenico Marocchi, ora ne registriamo un’altra, quella ai danni di Francesca Crimi, che siamo abituati a vedere ogni giorno a "Ore 14".

Aggressione all’inviata di Ore 14 a Crans Montana – Cosa è avvenuto

A parlare in maniera chiara dell’aggressione subita dall’inviata di "Ore 14" è stato Milo Infante, in occasione della puntata di oggi del programma, 6 gennaio 2026. La giornalista si trovava insieme a un collega, Marco Bonifacio, nei pressi del locale ‘Le Constellation’ che ha provocato 40 vittime e 116 feriti, quando è stata colpita da acqua gelida attraverso una pompa. Un gesto decisamente pesante e poco piacevole, soprattutto perché nel pomeriggio di ieri la temperatura nella località elvetica era di -10 gradi. A rendersi protagonista dell’episodio, secondo quanto emerso, è stato un vicino di casa di Jessica e Jacques Moretti, i due gestori del locale.

"Si tratta di un atto vergognoso e vigliacco che colpisce una collega mentre svolge il proprio lavoro" – sono state le parole del conduttore all’inizio della puntata odierna nel suo programma.

Solo poche ore prima si era verificato un fatto analogo ai danni di un altro inviato Rai, Domenico Marocchi, che si trova sul posto per "Unomattina’, mentre si trovava fuori dal ristorante dei Moretti. Lui non ha nascosto di avere vissuto momenti di vero terrore per essere stato attorniato da circa dieci persone, che lo hanno insultato e strattonato, anche se fortunatamente tutto è poi tornato alla normalità.

Sicuramente questo dimostra come si stia rivelando tutt’altro che semplice operare a Crans Montana, località distrutta dal dolore per le giovani vite che non ci sono più.

