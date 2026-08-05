Christopher Nolan, Oppenheimer stasera gratis in prima Tv: il vero cult che l’ha reso una leggenda (altro che Odissea) Il film Oppenheimer che ha riscritto la storia recente del cinema sbarca stasera su Canale 5 nel momento d'oro di Christopher Nolan, reduce dal trionfo di Odissea al cinema. Ecco trama e cast.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

C’è un motivo in più per gli appassionati di cinema per accendere la televisione questa sera, mercoledì 5 agosto 2026. In prima serata su Canale 5 arriva infatti in prima visione Oppenheimer, il film del 2023 che ha consacrato definitivamente Christopher Nolan nell’Olimpo dei grandi registi contemporanei. Un appuntamento che cade nel momento perfetto: mentre il kolossal è pronto a conquistare anche il pubblico della tv in chiaro, nelle sale continua a far parlare di sé Odissea, la nuova ambiziosa rilettura del poema di Omero firmata dallo stesso Nolan. Tra incassi record, entusiasmo dei fan e dibattiti sui social, il regista britannico sta vivendo senza dubbio la fase più straordinaria della sua carriera.

Oppenheimer stasera in Tv su canale 5: la trama del film di Christopher Nolan

Più che un semplice biopic, Oppenheimer è il ritratto di un uomo diviso tra il genio scientifico e il peso delle proprie scelte. Il film segue il percorso dello scienziato J. Robert Oppenheimer dagli anni della formazione fino alla guida del Progetto Manhattan, il programma segreto con cui gli Stati Uniti svilupparono la prima bomba atomica durante la Seconda guerra mondiale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nolan racconta non solo la corsa contro il tempo per arrivare alla realizzazione prima dei nazisti dell’arma nucleare, culminata con il test Trinity e i bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki che misero in ginocchio il Giappone portando alla fine del conflitto, ma soprattutto le conseguenze morali, politiche e personali che segnarono il fisico negli anni successivi. Dopo essere stato celebrato come un eroe nazionale per aver dato un contributo decisivo alla vittoria della guerra, Oppenheimer si ritrova infatti al centro di uno scontro politico durante la Guerra Fredda, quando a causa delle sue posizioni sul controllo degli armamenti fu accusato di avere simpatie comuniste e subì un processo politico che gli revocò il nulla osta di sicurezza.

Il cast e gli Oscar conquistati

Il protagonista assoluto del film è Cillian Murphy, affiancato da un cast eccezionale che comprende Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek e Kenneth Branagh.

Oppenheimer è stato il grande trionfatore della stagione dei premi. Agli Oscar 2024 ha conquistato 7 statuette su 13 candidature, imponendosi come Miglior film. Christopher Nolan ha ottenuto il premio per la Miglior regia, mentre Cillian Murphy ha vinto l’Oscar come Miglior attore protagonista. Un successo che ha consacrato definitivamente il regista britannico e uno dei film più apprezzati degli ultimi anni.

Oppenheimer, un successo da record al botteghino

Prima di conquistare il pubblico televisivo, Oppenheimer è stato uno dei più grandi fenomeni cinematografici degli ultimi anni. Il film di Christopher Nolan ha incassato quasi un miliardo di dollari nel mondo, diventando uno dei biopic di maggior successo nella storia del cinema. Anche in Italia i numeri sono stati eccezionali: la pellicola ha superato i 27 milioni di euro al botteghino, entrando nella classifica dei film con i maggiori incassi di sempre nel nostro Paese. A rendere ancora più straordinario il risultato è il fatto che si tratta di un film biografico di tre ore (è la pellicola più lunga diretta dal regista), costruito quasi interamente sui dialoghi e su una vicenda storica realmente accaduta. Insomma, non un è film ‘leggero’. Ma questo non gli ha impedito di raccogliere un successo clamoroso.

Oppenheimer, quanto dura e dove vederlo stasera in TV

L’appuntamento è per stasera in tv, mercoledì 5 agosto, in prima serata su Canale 5, dove Oppenheimer viene trasmesso per la prima volta in chiaro a partire dalle ore 21.20, subito dopo la puntata de La Ruota della Fortuna. La durata del film è di circa 180′, quindi la prima serata dell’ammiraglia del Biscione chiuderà i battenti a notte fonde (intorno all’1 am). Per chi non riuscisse a seguirlo in diretta, il film è disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, così da poterlo recuperare in qualsiasi momento anche dopo la messa in onda televisiva.

Il fenomeno Nolan continua con Odissea

Se Oppenheimer arriva finalmente in chiaro, Christopher Nolan continua intanto a dominare le sale con Odissea, il film evento dell’estate 2026 che sta registrando incassi straordinari. L’entusiasmo ha ormai contagiato anche la televisione. Sull’onda del successo del kolossal, ieri 4 agosto Iris ha riproposto la celebre miniserie L’Odissea del 1997, prodotta da Francis Ford Coppola, mentre venerdì 7 agosto Rai 3 trasmetterà in prima serata Itaca – Il ritorno (2024) di Uberto Pasolini, una rilettura del mito che si concentra sul ritorno di Ulisse dopo la guerra di Troia.

Potrebbe interessarti anche