Amici, Opi e la nuova vita (inaspettata): "Faccio l'imbianchino e ne vado fiero". Cosa è successo dopo il talent
Dopo il talent Amici, il cantante Opi ha rivelato di aver cambiato completamente vita. Ecco cosa fa oggi
Opi è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. La sua musica ha conquistato giudici e insegnanti, anche se alla fine è stato eliminato e ha completamente cambiato vita. Una confessione che è stata fatta proprio dal diretto interessato, che è stato ospitato qualche giorno fa nel salotto di Dimmi di te, il podcast di Lorella Cuccarini.
La nuova vita di Opi dopo Amici
Una voce che ha entusiasmato il cast di Amici e una musica a cui è stato difficile resistere. Nonostante questo, Opi – Simone Opini all’anagrafe – ha deciso di rivoluzionare la sua vita dopo l’eliminazione dal talent che gli ha regalato quella fetta di popolarità che cercava. A Lorella Cuccarini, durante una puntata del suo podcast, il giovane artista ha infatti confessato di essere tornato a fare l’imbianchino una settimana dopo la sua uscita dalla casetta. "Lo dico senza vergognarmi" – ha detto – "e ne vado molto fiero".
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Una decisione presa principalmente perché gli servivano i soldi per acquistare uno strumento musicale per lui decisamente importante e da usare durante le performance artistiche. "Mi servivano 100 euro per comprare l’autotune per portarlo ai live", ha continuato lui. Oltre all’idea di autofinanziarsi per raggiungere i suoi obiettivi musicali, Opi ha pensato di tornare al suo lavoro precedente per dare una mano al suo papà. "Sta tirando gli ultimi anni prima della pensione", ha fatto sapere il cantante.
Una decisione presa con la razionalità che ha sempre dimostrato di avere, e che gli sta permettendo sicuramente di racimolare i soldi necessari per continuare a vivere il suo sogno di cantante. Dopo l’eliminazione da Amici, Opi ha quindi continuato a conciliare musica e lavoro, due mondi che sono sempre stati molto importanti per lui.
Il percorso di Amici e il rapporto con Anna Pettinelli
Opi è entrato nella scuola di Amici mostrando a tutti le sue capacità artistiche, ma non sono mancate delle tensioni durante il suo percorso nel talent. Noto a tutti è stato il rapporto complicato instaurato con l’insegnante Anna Pettinelli, con cui c’è stato qualche scontro. L’artista si era trovato a contestare delle assegnazioni fatte dalla docente e aveva collegato la scelta dei brani a dei risultati non molto soddisfacenti che erano stati ottenuti durante le puntate nelle classifiche.
Nel corso dei mesi, è comunque riuscito ad arrivare nella fase del Serale, anche se è stato eliminato già nel corso della prima puntata. Nonostante la sua uscita di scena dal programma e il suo cambio vita, Opi continua comunque a fare musica, a pubblicare i suoi progetti artistici e a cercare di raggiungere il suo più grande obiettivo, cioè quello di trasformare la sua passione in vero e proprio lavoro.
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