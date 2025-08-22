Se avete amato Terra Amara, non potete perdervi questo film turco con İbrahim Çelikkol
Il volto di Hakan Gümüşoğlu nella fortunata soap è protagonista di un dramma d'amore tra un pugile appena scarcerato e una bellissima ragazza non vedente
Ormai da anni Mediaset è terreno di sbarco di numerosi prodotti cinematografici e televisivi provenienti dalla Turchia. Uno su tutti, ovviamente, Terra Amara, serial drammatico in onda dal 2018 al 2022. Proprio uno dei suoi protagonisti, İbrahim Çelikkol, volto di Hakan Gümüşoğlu, sta per tornare sulle reti Mediaset con Only You (in originale Sadece Sen), in programma in prima tv assoluta venerdì 22 agosto su Canale 5 e in contemporanea in streaming su Mediaset Infinity. Hakan Yonat dirige un dramma romantico che vede protagonisti un ex pugile uscito da poco di prigione e una ragazza non vedente. Nel cast anche Belçim Bilgin e Kerem Can.
Un pugile cerca di cambiare vita, ma il passato torna a tormentarlo
Appena uscito di prigione, Alì (Çelikkol), ex pugile dal passato turbolento, incontra Hazal (Bilgin), una giovane non vedente dalla sensibilità profonda. Tra i due nasce subito un’amicizia, che in fretta si tramuta in amore. Un giorno Alì scopre che Hazal potrebbe riacquistare la vista con un trapianto di cornea, così decide di trovare i soldi accettando, su proposta di una sua vecchia conoscenza, di partecipare a un combattimento clandestino. Vince ma, sulla strada del ritorno, viene aggredito da un gruppo di malviventi che lo rapinano, lo pugnalano e lo lasciano a morire in mare. L’uomo, miracolosamente, riesce a salvarsi, ma scompare dalla vita di Hazal per oltre un anno. La ragazza, nel frattempo, inaugura un negozio di ceramiche e va avanti con la propria vita. Il destino, però, ha in serbo ancora qualcosa per i due, che si rincontrano per caso in ospedale. Hazal non lo riconosce subito, ma mentre la verità affiora lentamente, il passato arriva a bussare alla porta di Alì.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il destino unisce ciò che la vita ha separato
Il cuore pulsante di Only You sono i due protagonisti, Alì e Hazal, due anime ferite che si conoscono nel momento più giusto. La narrazione ruota attorno ad alcuni punti cardine: senso di colpa, perdono, fiducia e rinascita. Alì è tormentato dal proprio passato e per questo inizialmente si tiene a distanza da Hazal, per paura di ferirla. Dovrà imparare a concedersi il perdono che merita, affinché la propria vita non venga distrutta dai suoi demoni interiori. Hazal, a sua volta, si affida all’uomo non solo fisicamente in quanto persona non vedente, ma anche emotivamente. Per entrambi, la rinascita è un possibile risvolto che il film suggerisce ma che non è assolutamente scontato.
Potrebbe interessarti anche
Un amore come te, il finale del film turco che ha conquistato tutti: come finisce e dove vederlo in streaming
Una commedia romantica con Burak Özçivit, l’amatissimo Kemal di Endless Love, e la m...
Stasera in tv (22 agosto): Amadeus e Katia Follesa sfruttano la pausa estiva e collaborano contro Rai e Mediaset
Programmi tv stasera, cosa vedere oggi, venerdì 22 agosto: dai grandi film internazi...
If You Love, tutte le location iconiche e mozzafiato degli episodi della serie turca con Kerem Bürsin
L’amata serie di Canale 5 ha conquistato gli italiani sia per la trama che per la st...
Io sono Farah, anticipazioni 6 agosto: Tahir viene ferito, mentre spunta un donatore per il piccolo Kerim
Nella nuova puntata della dizi turca tanti colpi di scena per la protagonista che do...
Se avete amato Un Professore non potete perdervi questa nuova fiction su RaiPlay
Otto ragazzi si mettono in gioco per raggiungere un sogno in comune: diventare attor...
If You Love, Canale 5 cala l’asso dell’estate: le curiosità sulla serie turca con intrighi, truffe e passione bollente
Dopo il successo su Mediaset Infinity, Kerem Bürsin e Hafsanur Sancaktutan incendian...
Io Sono Farah, inizia il ‘nuovo’ Terra Amara di Canale 5. Quando inizia, cast e di cosa parla
Spazio a una nuova serie turca ad alta tensione nel daytime del pomeriggio della ret...
Task, Mark Ruffalo è un agente dell'FBI traumatizzato nel primo trailer della serie
Il primo trailer della nuova serie TV di Sky Task mostra Mark Ruffalo nel ruolo di u...