Se avete amato Terra Amara, non potete perdervi questo film turco con İbrahim Çelikkol Il volto di Hakan Gümüşoğlu nella fortunata soap è protagonista di un dramma d'amore tra un pugile appena scarcerato e una bellissima ragazza non vedente

Mediaset Infinity

Ormai da anni Mediaset è terreno di sbarco di numerosi prodotti cinematografici e televisivi provenienti dalla Turchia. Uno su tutti, ovviamente, Terra Amara, serial drammatico in onda dal 2018 al 2022. Proprio uno dei suoi protagonisti, İbrahim Çelikkol, volto di Hakan Gümüşoğlu, sta per tornare sulle reti Mediaset con Only You (in originale Sadece Sen), in programma in prima tv assoluta venerdì 22 agosto su Canale 5 e in contemporanea in streaming su Mediaset Infinity. Hakan Yonat dirige un dramma romantico che vede protagonisti un ex pugile uscito da poco di prigione e una ragazza non vedente. Nel cast anche Belçim Bilgin e Kerem Can.

Un pugile cerca di cambiare vita, ma il passato torna a tormentarlo

Appena uscito di prigione, Alì (Çelikkol), ex pugile dal passato turbolento, incontra Hazal (Bilgin), una giovane non vedente dalla sensibilità profonda. Tra i due nasce subito un’amicizia, che in fretta si tramuta in amore. Un giorno Alì scopre che Hazal potrebbe riacquistare la vista con un trapianto di cornea, così decide di trovare i soldi accettando, su proposta di una sua vecchia conoscenza, di partecipare a un combattimento clandestino. Vince ma, sulla strada del ritorno, viene aggredito da un gruppo di malviventi che lo rapinano, lo pugnalano e lo lasciano a morire in mare. L’uomo, miracolosamente, riesce a salvarsi, ma scompare dalla vita di Hazal per oltre un anno. La ragazza, nel frattempo, inaugura un negozio di ceramiche e va avanti con la propria vita. Il destino, però, ha in serbo ancora qualcosa per i due, che si rincontrano per caso in ospedale. Hazal non lo riconosce subito, ma mentre la verità affiora lentamente, il passato arriva a bussare alla porta di Alì.

Il destino unisce ciò che la vita ha separato

Il cuore pulsante di Only You sono i due protagonisti, Alì e Hazal, due anime ferite che si conoscono nel momento più giusto. La narrazione ruota attorno ad alcuni punti cardine: senso di colpa, perdono, fiducia e rinascita. Alì è tormentato dal proprio passato e per questo inizialmente si tiene a distanza da Hazal, per paura di ferirla. Dovrà imparare a concedersi il perdono che merita, affinché la propria vita non venga distrutta dai suoi demoni interiori. Hazal, a sua volta, si affida all’uomo non solo fisicamente in quanto persona non vedente, ma anche emotivamente. Per entrambi, la rinascita è un possibile risvolto che il film suggerisce ma che non è assolutamente scontato.

