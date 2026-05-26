Le accoglienti vetrine

Il Mondadori Store di piazza del Duomo a Milano da oggi, 26 maggio, fino al prossimo 8 giugno, diventa un ritrovo di pirati: all'interno della libreria è infatti aperto per pochi giorni un esclusivo pop up store pieno di novità e prodotti nuovi e imperdibili. Abbiamo partecipato alla conferenza di apertura, raccogliendo foto per voi. Da fuori, cogliere la tematica dell'evento è facilissimo, con manga, gadget e prodotti a tema ben visibili.