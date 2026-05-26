Piazza Duomo invasa dai pirati: speciale pop up store a tema One Piece al Mondadori Store
Esclusive figure e prodotti tratti dal manga e anime ideato da Eiichiro Oda ma solo fino al prossimo 8 giugno
Le accoglienti vetrine
Il Mondadori Store di piazza del Duomo a Milano da oggi, 26 maggio, fino al prossimo 8 giugno, diventa un ritrovo di pirati: all'interno della libreria è infatti aperto per pochi giorni un esclusivo pop up store pieno di novità e prodotti nuovi e imperdibili. Abbiamo partecipato alla conferenza di apertura, raccogliendo foto per voi. Da fuori, cogliere la tematica dell'evento è facilissimo, con manga, gadget e prodotti a tema ben visibili.
La ciurma con i costumi di Elbaph
L'anime di One Piece è arrivato alla Saga di Elbaph, l'isola dei giganti, quindi il negozio è stato arredato per l'occasione con immagini prese dagli ultimi episodi usciti. Ecco la Ciurma di Cappello di Paglia con i costumi indossati in questo arco narrativo.
Manga a perdita d'occhio
Ovviamente non potevano mancare tutti i volumi della serie manga, presentati anche in versioni particolari a dimensione maggiorata e con copertina rigida.
Gadget di ogni forma e dimensione
L'iconico cappello del protagonista, Luffy, è in vendita assieme a moltissimi gadget di varia foggia e natura.
Cos'è un pirata senza la sua nave?
Ovviamente in vendita anche la riproduzione di alcune delle navi più famose del manga, come quella di Shanks il Rosso o quella dei Pirati di Barbanera.
Conferenza stampa di inaugurazione
Visita conclusa con una conferenza stampa assieme a dirigenti di Mondadori, giornalisti di settore e dirigenti marketing di Toei Animation, lo studio che da ormai quasi 30 anni trasforma in cartone animato le avventure di Luffy e dei suoi compagni di viaggio.
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