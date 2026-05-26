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Piazza Duomo invasa dai pirati: speciale pop up store a tema One Piece al Mondadori Store

Esclusive figure e prodotti tratti dal manga e anime ideato da Eiichiro Oda ma solo fino al prossimo 8 giugno

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

  • 2/6 La ciurma con i costumi di Elbaph
  • 3/6 Manga a perdita d'occhio
  • 4/6 Gadget di ogni forma e dimensione
  • 5/6 Cos'è un pirata senza la sua nave?
  • 6/6 Conferenza stampa di inaugurazione
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Le accoglienti vetrine

Il Mondadori Store di piazza del Duomo a Milano da oggi, 26 maggio, fino al prossimo 8 giugno, diventa un ritrovo di pirati: all'interno della libreria è infatti aperto per pochi giorni un esclusivo pop up store pieno di novità e prodotti nuovi e imperdibili. Abbiamo partecipato alla conferenza di apertura, raccogliendo foto per voi. Da fuori, cogliere la tematica dell'evento è facilissimo, con manga, gadget e prodotti a tema ben visibili.

La ciurma con i costumi di Elbaph

L'anime di One Piece è arrivato alla Saga di Elbaph, l'isola dei giganti, quindi il negozio è stato arredato per l'occasione con immagini prese dagli ultimi episodi usciti. Ecco la Ciurma di Cappello di Paglia con i costumi indossati in questo arco narrativo.

Manga a perdita d'occhio

Ovviamente non potevano mancare tutti i volumi della serie manga, presentati anche in versioni particolari a dimensione maggiorata e con copertina rigida.

Gadget di ogni forma e dimensione

L'iconico cappello del protagonista, Luffy, è in vendita assieme a moltissimi gadget di varia foggia e natura.

Cos'è un pirata senza la sua nave?

Ovviamente in vendita anche la riproduzione di alcune delle navi più famose del manga, come quella di Shanks il Rosso o quella dei Pirati di Barbanera.

Conferenza stampa di inaugurazione

Visita conclusa con una conferenza stampa assieme a dirigenti di Mondadori, giornalisti di settore e dirigenti marketing di Toei Animation, lo studio che da ormai quasi 30 anni trasforma in cartone animato le avventure di Luffy e dei suoi compagni di viaggio.

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