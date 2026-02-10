One Piece 2, dal trailer mozzafiato di Netflix all'evento (incredibile) in Italia: le insidie della Rotta Maggiore A un mese dalla messa in onda ufficiale, la stagione 2 del live action di One Piece si mostra con un nuovo e spettacolare trailer

Il 10 marzo 2026 è una data cerchiata in rosso sul calendario dei fan del manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, poiché coincide con la messa in onda della stagione 2 del live action di One Piece targato Netflix. Luffy e i suoi compagni riprenderanno il loro viaggio verso la Rotta Maggiore e il mitico tesoro del re dei pirati, ma sulla strada dovranno affrontare tantissime nuove insidie. A partire dall’organizzazione di assassini della Baroque Works, a cui possiamo dare un nuovo sguardo grazie all’ultimo trailer ufficiale della stagione 2 di One Piece di Netflix che, come al solito, vi lasciamo in calce a questo pezzo. Assieme a esso, Netflix ha annunciato 13 eventi in tutto il mondo per coinvolgere i fan, tra cui uno a Milano dedicato al pubblico italiano dal 6 all’8 marzo.

Il nuovo incredibile trailer della stagione 2 del live action di One Piece di Netflix

"Cos’è un pirata?", chiede Chopper al suo mentore, il Dr Hiriluk, all’inizio del nuovo trailer della stagione 2 del live action di One Piece made in Netflix. "Un pirata è qualcuno che vive grandi avventure, ha grandi sogni e che non molla mai e poi mai", gli risponde il geniale medico. Uno scambio di battute che riassume perfettamente Monkey D. Luffy e la sua ciurma, il cui viaggio arriverà finalmente nella Rotta Maggiore, il tratto marino più pericoloso dell’universo di One Piece e al cui termine, dice la leggenda, si trova il mitico tesoro lasciato dal re dei pirati, Gold Roger.

Il trailer della stagione 2 della serie ci permette di dare un’ulteriore occhiata a ciò che ci regaleranno i prossimi episodi. A cominciare dal leggendario patibolo a Rogue Town, su cui Roger venne giustiziato. Non prima, però, di aver lanciato il suo appello alla futura generazione di pirati. Vediamo i capitani Dori e Brogi, i giganti di Elbaf che da decenni sono in lotta sull’isola di Little Garden. Vediamo Drum Island, con i suoi paesaggi innevati e alcuni dei suoi abitanti, tra cui la Dottoressa Kureha di Katey Sagal e il Wapol di Rob Colletti. Ma possiamo anche ancora una volta ammirare alcuni degli elementi della Baroque Works.

Il tour mondiale di One Piece di Netflix

Il viaggio di Luffy e della sua ciurma vivrà una tappa fondamentale grazie all’incontro con Crocus (Clive Russell), il guardiano del faro del promontorio di Futago, e con la balena Laboon, con cui il giovane pirata stringerà un’importante promessa. A Drum Island, Cappello di Paglia incontrerà finalmente Chopper, il futuro medico di bordo della Going Merry. I nuovi episodi della stagione 2 del live action di One Piece di Netflix promettono spettacolo e questo trailer scalfisce solo la proverbiale punta dell’iceberg.

Per promuovere la serie, Netflix ha annunciato 13 eventi in tutto il mondo. Dal 6 all’8 marzo verrà anche coinvolta la città di Milano. Piazza Gae Aulenti si trasformerà temporaneamente in Rogue Town, con stand e attrazioni immersive, tra cui quella dedicata a Reverse Mountain, la "porta di accesso" alla Rotta Maggiore. I fan verranno messi alla prova secondo precisi standard, quelli della Ciurma di Cappello di Paglia, per scoprire se hanno davvero la stoffa per diventare pirati.

