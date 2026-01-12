One Piece, su Netflix i pirati di Luffy si scontrano con la Baroque Works nel trailer della stagione 2 Svelati ufficialmente i villain della stagione 2 della serie, gli assassini della Baroque Works, nel nuovo, pazzesco trailer

Tenete pronto il vostro cappello da pirata: il 10 marzo su Netflix arriva l’attesissima seconda stagione di One Piece, la serie live action tratta dal celebre manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, che oggi si mostra con un nuovo trailer. Luffy e compagni dovranno affrontare la minacciosa organizzazione criminale Baroque Works, guidata dal malvagio Mr 0 (interpretato nella serie da Joe Manganiello). Nel nuovo trailer della stagione 2 di One Piece di Netflix vediamo in azione alcuni dei nuovi personaggi, tra cui l’affascinante Miss All Sunday/Nico Robin (Lera Abova), nonché Miss Wednesday/Nefertari Bibi (Charintra Chandra). Come sempre, vi lasciamo il trailer in questione in calce all’articolo.

Ciurma! Andiamo tutti all’arrembaggio col nuovo trailer della stagione 2 di One Piece di Netflix

La scorsa stagione avevamo lasciato Luffy e la sua ciurma di pirati dopo lo scontro col malvagio Arlong e suoi sgherri uomini-pesce. Per la stagione 2 di One Piece di Netflix, il viaggio di Cappello di Paglia riprenderà da Rogue Town, la "Città dell’inizio e della fine". Da lì, la ciurma prenderà l’ingresso per la Rotta Maggiore, iniziando effettivamente il proprio viaggio verso il famigerato One Piece, il tesoro del Re dei Pirati, Gold Roger.

Lungo la strada, i nostri eroi affronteranno l’organizzazione criminale Baroque Works, protagonista del nuovo trailer della stagione 2 di One Piece diffuso oggi. Le immagini si concentrano sull’introduzione dei nuovi personaggi, mostrando molte delle aggiunte al cast. Vediamo l’affascinante Miss All Sunday (alias di Nico Robin), braccio destro del capo dell’organizzazione, Mr 0 (Joe Manganiello), interpretata da Lera Abova. Accanto a lei troviamo Miss Wednesday, ovvero Nefertari Bibi, il cui volto è quello dell’attrice Charintra Chandra.

Quando esce la stagione 2 di One Piece su Netflix

Oltre a loro due, possiamo dare un primo sguardo ufficiale a molti altri assassini della Baroque Works, come il Mr 3 di David Dastalmachian e la Miss Goldenweek di Sophia Anne Caruso. Vi sono poi Camrus Johnson nel ruolo di Mr. 5, Jazzara Jaslyn in quello di Miss Valentine e Daniel Lasker in quello di Mr. 9. Un teaser trailer precedente aveva mostrato anche Tony Tony Chopper, destinato a diventare il medico di bordo della Going Merry, la nave di Luffy e dei suoi compagni.

La serie è già stata rinnovata per una terza stagione: non abbiamo notizie in merito alla data di uscita, ma sappiamo già che potremo ammirare i personaggi di Portgas D. Ace, fratello di Luffy e interpretato da Xolo Maridueña, e Mr 2 Bon Clay, che avrà il volto di Cole Escola. La stagione 2 di One Piece di Netflix arriverà ufficialmente il prossimo 10 marzo, in esclusiva in streaming sul portale con la N rossa. Vi lasciamo qui sotto il trailer ufficiale in italiano.

