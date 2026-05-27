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One Piece mania, Milano diventa il centro del Mondo: la serie Netflix ha risvegliato migliaia di fan. Al via il pop up store di Mondadori

Dal 26 maggio all'8 giugno la libreria Mondadori di Piazza Duomo ospita un pop-up store interamente dedicato alla serie di Eiichiro Oda

Andrea Aurora

Andrea Aurora

SEO Specialist – Copywriter

SEO Specialist appassionato di cinema, tecnologia, collezionismo e cultura Pop. Amo unire analisi e creatività per raccontare storie digitali uniche.

Dal 26 maggio all’8 giugno, la Mondadori di Piazza Duomo ospita un pop-up store dedicato a One Piece, la serie di Eiichiro Oda. Gli spazi sono allestiti con i visual della saga e sono presenti figure esclusive Bandai e Banpresto, una capsule collection ispirata a Elbaph e merchandising inedito di Toei Animation . In programma anche una photo opportunity domenica 31 maggio e una caccia al tesoro sabato 6 giugno in quattro librerie Mondadori cittadine. L’ingresso è gratuito.

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