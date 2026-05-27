One Piece mania, Milano diventa il centro del Mondo: la serie Netflix ha risvegliato migliaia di fan. Al via il pop up store di Mondadori
Dal 26 maggio all'8 giugno la libreria Mondadori di Piazza Duomo ospita un pop-up store interamente dedicato alla serie di Eiichiro Oda
Dal 26 maggio all’8 giugno, la Mondadori di Piazza Duomo ospita un pop-up store dedicato a One Piece, la serie di Eiichiro Oda. Gli spazi sono allestiti con i visual della saga e sono presenti figure esclusive Bandai e Banpresto, una capsule collection ispirata a Elbaph e merchandising inedito di Toei Animation . In programma anche una photo opportunity domenica 31 maggio e una caccia al tesoro sabato 6 giugno in quattro librerie Mondadori cittadine. L’ingresso è gratuito.
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