Dal 26 maggio all’8 giugno, la Mondadori di Piazza Duomo ospita un pop-up store dedicato a One Piece, la serie di Eiichiro Oda. Gli spazi sono allestiti con i visual della saga e sono presenti figure esclusive Bandai e Banpresto, una capsule collection ispirata a Elbaph e merchandising inedito di Toei Animation . In programma anche una photo opportunity domenica 31 maggio e una caccia al tesoro sabato 6 giugno in quattro librerie Mondadori cittadine. L’ingresso è gratuito.