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One Piece: la ciurma di Cappello di Paglia vi attende per un appuntamento mai visto nella storia

Il celebre museo parigino ospita un'installazione immersiva di 80 metri quadri con le dieci statue a grandezza naturale della Ciurma di Cappello di Paglia

Andrea Aurora

Andrea Aurora

SEO Specialist – Copywriter

SEO Specialist appassionato di cinema, tecnologia, collezionismo e cultura Pop. Amo unire analisi e creatività per raccontare storie digitali uniche.

Il panorama culturale parigino si arricchisce di un appuntamento storico che sancisce il legame tra la tradizione espositiva europea e la pop culture asiatica. Il celebre Museo Grévin di Parigi accoglie per la prima volta nella sua storia i personaggi di una serie animata giapponese. Dal 26 giugno, le dieci statue a grandezza naturale della "Ciurma di Cappello di Paglia", protagoniste di One Piece, sono esposte all’interno della prestigiosa galleria, affiancando oltre 250 icone mondiali.

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