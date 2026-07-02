One Piece: la ciurma di Cappello di Paglia vi attende per un appuntamento mai visto nella storia
Il celebre museo parigino ospita un'installazione immersiva di 80 metri quadri con le dieci statue a grandezza naturale della Ciurma di Cappello di Paglia
Il panorama culturale parigino si arricchisce di un appuntamento storico che sancisce il legame tra la tradizione espositiva europea e la pop culture asiatica. Il celebre Museo Grévin di Parigi accoglie per la prima volta nella sua storia i personaggi di una serie animata giapponese. Dal 26 giugno, le dieci statue a grandezza naturale della "Ciurma di Cappello di Paglia", protagoniste di One Piece, sono esposte all’interno della prestigiosa galleria, affiancando oltre 250 icone mondiali.
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