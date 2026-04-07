One Piece: pioggia di video per la terza stagione del live action, lo special LEGO e l'anime di WIT Studio Ecco lo speciale animato creato coi LEGO, il character design della nuova serie anime e... le prime anticipazioni ufficiali sulla terza stagione del live action di One Piece

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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I fan della ciurma di Cappello di Paglia hanno di che festeggiare: Netflix, cavalcando l’onda del successo della seconda stagione del live action, ha rilasciato non una, ma tre interessanti anticipazioni. Il colosso dello streaming ha infatti svelato il titolo e la finestra di lancio della terza stagione della serie live-action, ha annunciato un innovativo speciale animato in collaborazione con LEGO e ha fornito nuovi dettagli sull’attesissimo remake dell’anime, affidato a WIT Studio.

La Battaglia di Alabasta: il live-action torna nel 2027

La terza stagione della serie principale si intitolerà ufficialmente The Battle of Alabasta (La battaglia di Alabasta) e farà il suo debutto nel 2027. Le riprese sono attualmente in corso ed è impossibile prevedere il mese di debutto, ma tutti i fan sperano di dover attendere il meno possibile, con un lancio magari a un anno di distanza quello avvenuto quest’anno, dunque a marzo 2027. Dopo gli eventi della seconda stagione, che hanno visto Luffy e i suoi compagni dirigersi verso il regno desertico della Principessa Vivi dopo essersi addentrati nella Rotta Maggiore, i nuovi episodi affronteranno la ribellione che minaccia di distruggere il regno di Alabasta. Dietro il conflitto si nasconde l’ombra della Baroque Works, l’organizzazione criminale guidata dallo spietato Sir Crocodile, temuto componente della Flotta dei Sette. Gli showrunner Joe Tracz e Ian Stokes hanno promesso una narrazione epica ed emozionante, definendo la saga di Alabasta come una delle più amate dell’intera opera di Eiichiro Oda.

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L’universo One Piece si espande con i LEGO

Una delle novità più sorprendenti è LEGO One Piece, uno speciale animato in due parti che debutterà il prossimo 29 settembre e che non era "all’orizzonte". Realizzato in partnership con LEGO Group, Shueisha e Atomic, lo speciale ripercorrerà gli eventi delle prime due stagioni del live-action con il tipico stile ironico e scanzonato dei mattoncini. Non è confermato, ma se diamo per buono l’approccio del trailer, potremmo pensare che le vicende saranno narrate da Usopp, con il suo consueto stile esagerato e fanfarone, che si sposa benissimo con quello narrativo LEGO. L’obiettivo è intrattenere i fan storici e avvicinare i più piccoli a questo universo narrativo.

Il remake dell’anime e il successo globale

Per gli amanti dell’animazione giapponese tradizionale, arrivano aggiornamenti su The One Piece, la nuova serie prodotta da WIT Studio (già realizzatori di L’attacco dei Giganti e Spy × Family). In collaborazione con Shueisha, Toei Animation e Fuji Television, lo studio sta lavorando a una reinterpretazione visiva della celebre saga dell’East Blue (il "Mare Orientale"). Netflix ha mostrato i primi artwork e un teaser che confermano l’alta qualità tecnica del progetto, pensato per dare una nuova veste grafica alle origini del viaggio di Luffy, in maniera più coerente e meno dispersiva dell’anime storico.

Il franchise continua a confermarsi un fenomeno globale senza precedenti per la piattaforma: la seconda stagione del live-action mantiene saldamente la prima posizione nella Top 10 globale di Netflix e vanta attualmente un punteggio del 100% della critica su Rotten Tomatoes. Oltre alle produzioni video, sono in arrivo anche un nuovo podcast ufficiale e una linea di merchandise dedicata, a dimostrazione di come la "One Piece mania" non accenni a fermarsi.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

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