One Piece 2, l'attesa è quasi finita: l'ultimo trailer della serie ci immerge nella Rotta Maggiore

Un ultimo sguardo prima di partire: ormai manca davvero pochissimo alla stagione 2, in arrivo il prossimo 10 marzo in streaming su Netflix

One Piece 2, il trailer finale del live action ci tuffa nella Rotta Maggiore!
Ormai manca davvero pochissimo per salpare alla volta della Rotta Maggiore con la stagione 2 del live action Netflix di One Piece, che si mostra con il trailer finale. Un ultimo assaggio per far venire definitivamente l’acquolina in bocca ai fan in vista del prossimo 10 marzo, ormai davvero dietro l’angolo, e anche per dare un’occhiata ad alcuni dei nuovi personaggi che vedremo nel corso della stagione, tra il Capitano Smoker della Marina e il malvagio Wapol, despota di Drum Island. Ovviamente, come al solito, vi lasciamo il trailer finale della stagione 2 del live action di One Piece in calce a questo articolo.

Il trailer finale del live action Netflix di One Piece: si salpa per la Rotta Maggiore

L’ultimo trailer di One Piece 2 si apre con una delle scene più iconiche della primissima parte del manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, ovvero la giga rissa con gli sgherri della Baroque Works. "C’è un centinaio dei nostri e tu sei soltanto uno", dice Mr 9 a Zoro prima che lo scontro cominci. L’azione sarà senza dubbio tantissima in questa nuova stagione, che ci porterà a esplorare l’innevata isola di Drum Island e la verdeggiante Little Garden, con uno sguardo ad Alabasta, protagonista della stagione 3, già annunciata e in lavorazione. Parlando di Drum Island vediamo all’opera Wapol, il despota "mangione", in un rapidissimo passaggio dello scontro con Luffy.

A Little Garden, invece, incontreremo Dori e Broggy, i due giganti capitani pirata impegnati in un duello apparentemente senza fine. Ma ci sarà anche spazio per la Marina, rappresentata dal Capitano Smoker, leggendario cacciatore di pirati il cui cammino si incrocerà con quello di Luffy a Loguetown, la "città dell’inizio e della fine".

Cosa aspettarsi dalla stagione 2 di One Piece

Le scene mostrate in questo trailer non sono quasi nulla di nuovo, visto che sono tratte da altri teaser già diffusi in altri momenti, ma contribuiscono a descrivere bene il mood della stagione 2. L’azione avrà ancora una volta un ruolo centrale, ma si inizierà a delineare maggiormente il mondo descritto da Oda nel suo lavoro. Il legame tra i membri della ciurma di Cappello di Paglia, che abbracceranno un nuovo elemento, diventerà sempre più forte mentre affronteranno nuovi rischi mortali.

Ci avviciniamo a una delle saghe, quella di Alabasta, tra le più apprezzate dai fan. Questa stagione avrà quindi il compito di settare delle basi importanti. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per poi salpare di nuovo. Nell’attesa, vi lasciamo il trailer finale in italiano della stagione 2 del live action Netflix di One Piece qui in basso.

Programmi

