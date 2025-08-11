One Piece 3 su Netflix si farà: l'annuncio con un emozionante trailer della seconda stagione e quando esce Un primo emozionante trailer di One Piece 2 su Netflix svela la data d'uscita della serie e annuncia che la storia continuerà con One Piece 3

One Piece 3 si farà e non è più un mistero. Netflix ha infatti sorpreso i fan di One Piece, annunciando il rinnovo della serie per una terza stagione attraverso il teaser trailer della seconda. Notizia che è stata lanciata in occasione del One Piece Day a Tokyo, durante il quale sono state diffuse le prime nuove immagini della serie. Le riprese della terza stagione inizieranno a Città del Capo, in Sudafrica, entro la fine dell’anno. Ian Stokes si unirà a Joe Tracz come co-showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo.

Portandoci avanti, è probabile che la terza stagione punterà sulla saga di Sky Island, che conta un numero leggermente inferiore di capitoli rispetto a quella di Alabasta (85 contro 117). Questa saga è particolarmente importante perché introduce personaggi amatissimi dai fan, come Barbanera, Barbabianca e Kuma, figure centrali che potrebbero dunque fare presto il loro debutto nella serie.

Tornando al primo trailer di One Piece 2, arrivano intanto novità importanti sul casting. Oltre ai volti noti, troviamo infatti nuovi personaggi nella storia, come il gigante Brogy (Brendan Sean Murray), Miss All Sunday (Lera Abova), Miss Wednesday (Charithra Chandran) e Captain Smoker (Callum Kerr). Le immagini mostrano i nostri cinque protagonisti in azione, tra Giganti e mostri marini, in terre sconosciute e mari molto mossi. Li vediamo quindi in piena fase di combattimento, tra travestimenti e fughe, tutto con un solo ed unico obiettivo: il One Piece.

Quando esce One Piece 2 su Netflix

One Piece 2, come annuncia lo stesso teaser, arriverà nel corso del 2026. La prima stagione dell’adattamento dell’amata serie anime e manga è stata presentata in anteprima su Netflix nell’agosto dello scorso anno, riscuotendo un successo di pubblico e critica.

La serie, basata sull’omonimo manga best-seller di Eiichiro Oda (in seguito diventato una serie anime di successo), segue Monkey D. Rufy e la sua ciurma di pirati mentre esplorano un mondo fantastico di oceani infiniti e isole esotiche alla ricerca del tesoro più grande: diventare il prossimo Re dei Pirati. Poco dopo, Oda ha confermato che la serie sarebbe tornata per una seconda stagione. La notizia non è stata una sorpresa, dato che la prima stagione ha infranto i record Netflix precedentemente stabiliti dalla stagione di debutto di Mercoledì e dalla quarta stagione di Stranger Things.

