L’iconica ciurma di Luffy, detto Cappello di paglia, sta per tornare. Non ci riferiamo all’anime, che in Giappone prosegue spedito, ma alla seconda stagione della serie live-action One Piece targata Netflix. Proprio nelle scorse ore, la piattaforma ha pubblicato alcune foto dei nuovi personaggi che si uniranno a questa splendida avventura: la balena Laboon e il guardiano del faro, Crocus. Inoltre, sono state svelate anche le location della serie. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

One Piece 2, immagini e poster ufficiali dei nuovi personaggi

"Un giorno diventerò il re dei piratiiii!", chi non ha mai ascoltato questa frase pronunciata dal Capitano Monkey D. Luffy, detto Cappello di paglia? Stiamo parlando di One Piece e la sua ciurma di pirati è la più amata al mondo. Proprio a tal proposito, abbiamo una novità che, sicuramente, farà piacere ai fan. La seconda stagione di One Piece, serie live-action di Netflix basata sul manga di Eiichirō Oda, uscirà nel 2026 e, in attesa del debutto, la piattaforma streaming ha pubblicato nuove immagini e poster ufficiali che mostrano alcune delle location che faranno da sfondo ai prossimi episodi. Grazie a Entertainment Weekly, sono state diffuse anche foto inedite che anticipano alcune novità della trama, tra cui l’introduzione della balena Laboon e del personaggio Crocus, che si prende cura di lei.

Il secondo capitolo della serie intitolato Into the Grand Line, riprenderà dopo la pausa dovuta ai problemi di salute del creatore Eiichiro Oda. In questa nuova stagione, Luffy (Iñaki Godoy) e la sua ciurma inizieranno il loro leggendario viaggio nella Rotta Maggiore, dove incontreranno Laboon, la gigantesca balena curata dal guardiano del faro Crocus (Clive Russell). Laboon, mostrata anche in un nuovo poster, presenta cicatrici sulla fronte dovute ai viaggi pericolosi compiuti. L’attrice Tylar ha rivelato che la produzione ha costruito una vera balena sul set, contrariamente alle aspettative di un uso massiccio del green screen. L’interno della balena è stato ricreato riutilizzando la scenografia di una nave, con dettagli come acidi, relitti e proporzioni gigantesche, simili a quelle di un megalodonte. Skylar ha anche raccontato un curioso episodio durante le riprese: poiché il set non aveva un tetto, in un giorno di pioggia il cast si è rifugiato all’interno della "balena", e questo per loro è stato un momento indimenticabile.

Tra le nuove aggiunte al cast figurano Lera Abova (Miss All-Sunday), Charithra Chandran (Miss Wednesday), Callum Kerr (Capitano Smoker) e Brendan Murray (Brogy). Ma la grande novità è l’arrivo di TonyTony Chopper, che debutterà nella serie doppiato da Mikaela Hoover. Ma di cosa parla il secondo capitolo? Stando alla trama, la ciurma di Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) si prepara a solcare la Rotta Maggiore, un mare leggendario dove si celano pericoli e meraviglie. Insieme ai suoi compagni Zoro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Romero) e Sanji (Taz Skylar), Luffy affronterà nuove isole, nuovi popoli e nemici potenti nel suo viaggio verso il tesoro più ambito di tutti: il One Piece.

Chi sono Laboon e Crocus nell’anime One Piece

Già nell’anime, la balena Laboon ha fatto piangere milioni di fan per la sua storia. Per chi non lo sapesse, è originaria del West Blue, e attende da decenni il ritorno dei Rumbar Pirates, la ciurma che lo aveva cresciuto. Essendo troppo giovane per la Grand Line, fu affidata a Crocus, medico e guardiano del faro dei Twin Capes, che la protegge e le racconta del destino dei Rumbar Pirates. Brook (attuale membro della ciurma di Luffy), inizialmente era musicista degli Straw Hat e vice-capitano dei Rumbar Pirates: aveva legato profondamente con Laboon. Quando la ciurma entrò nella Grand Line, lasciarono Laboon promettendo di tornare, promessa che Brook conserva ancora gelosamente nel suo cuore.

Le location di One Piece 2 e dove vedere la serie live-action in streaming

Come vi abbiamo anticipato, abbiamo anche delle informazioni sulle location della seconda stagione e, di seguito, vi sveliamo quali sono:

Loguetown

Loguetown, nota come "la città dell’inizio e della fine", è il luogo dove il Re dei Pirati Gold Roger fu giustiziato, dando il via all’era della pirateria. La città è ricca di storia, con la piattaforma delle esecuzioni, un teatro e negozi di armi rare.

Reverse Mountain

Reverse Mountain è una montagna che ospita un fiume risalente e rappresenta l’unico accesso alla Rotta Maggiore, dove si incontrano i quattro mari principali. Le sue acque pericolose hanno affondato molte navi, tranne quella dei Cappello di Paglia pronta a sfidare l’impossibile.

Vi diciamo anche che la terza stagione della serie live-action è stata confermata e le riprese inizieranno verso fine 2025. Intanto, potrete vedere in streaming la prima stagione su Netflix.

