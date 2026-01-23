Netflix, One Piece 2: perché TonyTony Chopper è destinato a diventare il personaggio più amato Simbolo di diversità, accettazione e crescita personale. La renna che ha mangiato il frutto del diavolo Hito Hito arriva nella seconda stagione del live action

Con il successo globale del live action di One Piece in streaming su Netflix, la saga di Eiichiro Oda ha dimostrato di poter funzionare anche fuori dall’animazione tradizionale, conquistando quindi anche un pubblico nuovo senza tradire quello storico. Dopo una prima sorprendente stagione che ha adattato l’arco di East Blue con grande personalità, l’attenzione di tutti è ora rivolta alla seconda stagione, attesa nel 2026. E se c’è un personaggio che più di tutti rappresenta una vera "prova del nove" per il futuro della serie, quello è senza dubbio TonyTony Chopper.

Chopper è il medico della ciurma di Cappello di Paglia, uno dei personaggi emotivamente più stratificati di One Piece, un simbolo di diversità, accettazione e crescita personale. Capire come verrà portato su Netflix, e in che modo il suo percorso narrativo si collega anche agli eventi più recenti dell’anime – come l’arco di Egghead – aiuta a capire perché la sua introduzione sarà centrale non solo per la stagione 2, ma per l’intero futuro del live action.

Chopper di One Piece: il personaggio cuore pulsante della ciurma

Quando Chopper fa la sua comparsa nel manga e nell’anime, non è ancora il personaggio sicuro e determinato che conosciamo oggi. Il suo inizio mostra una renna emarginata, respinta dal suo branco dopo aver mangiato il frutto del diavolo Hito Hito no Mi, che gli ha donato intelligenza e sembianze umane. Ma quella stessa "umanità" lo rende un mostro agli occhi degli uomini. Chopper cresce quindi senza un posto nel mondo, convinto di essere qualcosa che non dovrebbe esistere.

È sull’isola di Drum, nel pieno inverno, che la sua vita cambia. Qui incontra il dottor Hiriluk, una figura folle e idealista che gli insegna che un medico non cura solo il corpo, ma anche il cuore. Dopo la morte di Hiriluk, sarà la severa ma profondamente umana Dottrina Kureha a completare la sua formazione. È in questo arco narrativo che Chopper smette di vedersi come un errore e inizia a percepirsi come qualcuno che può essere utile agli altri.

Ma perché conoscere il passato del personaggio è così fondamentale? Perché spiega tutto ciò che Chopper diventa in seguito: un medico geniale ma insicuro, potentissimo ma incapace di riconoscere il proprio valore, pronto a sacrificarsi per la ciurma senza esitazione.

Cosa è successo nella prima stagione del live action su Netflix

La prima stagione di One Piece live action, in streaming su Netflix, ha portato sul piccolo schermo l’arco di East Blue, mostrando le origini della ciurma e ponendo le basi emotive di questo lungo viaggio. Abbiamo visto Rufy formare il suo gruppo dando prevalenza alle affinità umane. Ogni membro è stato infatti introdotto come una persona con ferite, sogni e motivazioni: Zoro e il suo senso dell’onore, Nami e il trauma di Arlong, Usopp e la paura di non essere all’altezza, Sanji e la sua fame di libertà. Tutto ciò è perfettamente in linea, nonché cruciale, per capire perché Chopper si inserisce perfettamente nella filosofia narrativa del live action.

La serie Netflix ha dimostrato di voler puntare meno sul "cartoonesco" e più sul lato umano dei personaggi, ed è esattamente lì che Chopper brilla di più. La prima stagione si chiude con la ciurma pronta ad affrontare la Grand Line, lasciando intendere che le sfide future non saranno solo fisiche, ma anche emotive.

Drum Island e la seconda stagione: perché Chopper sarà centrale

La seconda stagione del live action, già confermata da Netflix, adatterà gli archi immediatamente successivi: Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden e soprattutto Drum Island. Ed è qui che Chopper entra in scena.

Narrativamente, Drum Island è uno degli archi più delicati di One Piece. Non è solo un’avventura, ma una storia di malattia, cura e speranza. Nami si ammala gravemente, costringendo Rufy e gli altri a cercare un medico in un regno ostile, dominato dal tiranno Wapol. È in questo contesto che Chopper incontra la ciurma.

Nel live action, questo arco ha un potenziale enorme. Netflix ha già dimostrato di saper gestire temi complessi con un linguaggio accessibile e maturo al grande pubblico, e Drum Island è perfetto per approfondire il concetto di famiglia scelta. È molto probabile che Chopper venga presentato non solo come "la mascotte", ma come un personaggio fragile, spaventato e profondamente umano, nonostante la sua natura non umana.

Che tipo di Chopper vedremo nel live action Netflix

Come abbiamo potuto vedere dalle recenti immagini pubblicate da Netflix, Chopper sarà realizzato in CGI, con motion capture e doppiaggio affidati a Mikaela Hoover, e con la supervisione diretta di Eiichiro Oda. Questa scelta è significativa: significa che Chopper non sarà un compromesso visivo, ma un personaggio pensato per interagire davvero con gli attori in carne e ossa.

Da quanto è emerso finora, il design punterà su un equilibrio delicato: Chopper dovrà essere tenero e riconoscibile, ma anche credibile in un mondo più realistico rispetto all’anime. È probabile che nella seconda stagione lo vedremo soprattutto nella sua forma "base", quella più iconica, mentre le trasformazioni più estreme potrebbero essere dosate con attenzione per evitare un eccesso di CGI.

Dal punto di vista caratteriale, è facile immaginare un Chopper molto vicino alle sue prime apparizioni: timido, goffo, facilmente impressionabile, ma pronto a tirare fuori un coraggio incredibile quando qualcuno che ama è in pericolo. Se Netflix riuscirà a far funzionare questa dinamica, Chopper potrebbe diventare uno dei personaggi più amati anche dal pubblico non anime. In sostanza, ha tutto il potenziale per diventare il nuovo Grogu di turno.

Chopper oggi: il legame con l’arco di Egghead

Se facciamo un salto temporale rispetto alla serie live action, e guardiamo all’anime attuale, Chopper si trova coinvolto negli eventi dell’arco di Egghead, la prima saga della Final Saga di One Piece. Egghead è un arco dominato dalla tecnologia, dalla scienza e dalle rivelazioni sul mondo, e anche se Chopper non è il protagonista assoluto, il suo ruolo rimane fondamentale.

In una saga che parla di progresso estremo e di conoscenza portata all’eccesso, Chopper rappresenta una scienza più umana, empatica. Non è Vegapunk, non è un genio ossessionato dal futuro, ma un medico che cura perché crede ancora nel valore della vita. Questo contrasto rafforza il suo ruolo simbolico all’interno della ciurma e dimostra quanto sia cresciuto rispetto al ragazzo spaventato di Drum Island.

La nuova SH Figuarts Bandai di TonyTony Chopper

Il momento d’oro di Chopper si riflette anche nel merchandising. Bandai ha immesso sul mercato una nuova SH Figuarts di TonyTony Chopper ispirata al design dell’arco di Egghead, chiamata infatti "Future Island". Per chi non conoscesse la linea, non si tratta della classica figure statica, ma di un modello articolato,pensato per ricreare pose dinamiche e scene iconiche.

Questa versione di Chopper mette in evidenza il suo lato più moderno, legato alle ultime saghe dell’anime, ed è un chiaro segnale di quanto il personaggio resti centrale anche a distanza di anni dalla sua introduzione. La’ctione figure, protagonista del nostro video, viene fornita inoltre con una serie di volti alternativi con differenti espressioni e un volto bonus da utilizzare con l’action figure di Luffy dello stesso arco narrativo.

Dove vedere One Piece oggi: anime e live action

Il live action di One Piece è disponibile in esclusiva streaming su Netflix, dove è già possibile recuperare l’intera prima stagione. La seconda stagione farà il suo debutto il 10 marzo, introducendo personaggi chiave come Chopper, Vivi e Smoker.

Per quanto riguarda l’anime, One Piece è disponibile in streaming su Crunchyroll, che trasmette anche gli episodi più recenti, compreso l’arco di Egghead. Alcune stagioni e speciali sono presenti anche su Netflix, anche se non in modo completo come su Crunchyroll.

